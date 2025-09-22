طابع فلسطينى بامتياز.. السفير ماجد عبد الفتاح: دورة الجمعية العامة للأم المتحدة هذا العام مختلفة

أكد السفير ماجد عبد الفتاح، مندوب جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، أن مؤتمر حل الدولتين انتصار تاريخى للقضية الفلسطينية تم تحقيقه من المرحلة الأولى من مؤتمر حل الدولتين، ومن المتوقع أن يكون خلال هذا المؤتمر اعتراف عدد كبير من الدول بالدولة الفلسطينية.

وقال ماجد عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن دورة الجمعية العامة للأم المتحدة هذا العام مختلفة عن كل عام فهى تكتسب طابع فلسطينى بامتياز وبها عدد كبير من الأحداث كلها متصلة بالقضية الفلسطينية.

وتابع مندوب جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، أن مؤتمر اليوم هو لحل الدولتين وتسوية القضية الفلسطينية على مستوى رؤساء الدول والحكومات وهو تطور كبير على ضوء المؤتمر السابق من 28 إلى 30 يوليو هذا العام.