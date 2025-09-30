إنشاء مركز لدعم المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة الأزهر.. صور

نظمت لجنة خدمة البيئة وتنمية المجتمع بجامعة الأزهر ورشة عمل تحضيرية لوضع الخطة التنفيذية لإنشاء مركز لدعم المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع مؤسسات الدولة الوطنية تحت عنوان: (المرأة في حياة ذوي الاحتياجات الخاصة في ضوء رؤية مصر 2030).

وفي بداية كلمته رحَّب الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، بالحضور المشاركين في ورشة العمل من مختلف مؤسسات الدولة الوطنية، ونقل رئيس الجامعة تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ودعواته الصادقة بالتوفيق والسداد في كل ما من شأنه الخير.

وعبَّر رئيس جامعة الأزهر، عن سعادته بهذا التعاون المثمر والبناء الذي يدعم المرأة ويعضد من دورها في حياة ذوي الاحتياجات الخاصة؛ نظرًا لأهمية دور المرأة في تقدم الأمم؛ لأنها نصف المجتمع والمسئولة عن المجتمع إعدادًا.

وأوضح رئيس الجامعة عناية الإسلام بالمرأة والضعفاء وأصحاب الهمم، مشيرًا إلى أن المصطفى -صلى الله عليه وسلم- كان يدعو المولى -عز وجل- ويقول: «أنت رب المستضعفين وأنت ربي»، وكان يقول أيضًا: «ابْغُونِي الضُّعَفَاءَ؛ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ»، وكان سيدنا أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- يقول: «الضَّعيفُ فِيكُم قَوِيٌّ عِندِي حَتّىٰ آخُذَ ٱلْحَقَّ لَهُ، وَٱلْقَوِيُّ فِيكُم ضَعِيفٌ عِندِي حَتّىٰ آخُذَ ٱلْحَقَّ مِنهُ».

وحث رئيس الجامعة على إكرام أصحاب الهمم، مؤكدًا أنه على قدر إكرامنا لأصحاب الهمم يكرمنا المولى عز وجل.

واستعرض رئيس الجامعة جهود الأزهر الشريف الطيبة تجاه أصحاب الهمم في المراحل التعليمية المختلفة، مبينًا أنهم يحظون بدعم كبير، سواء في التعليم قبل الجامعي؛ حيث أوضح أنه كان رئيسًا لقطاع المعاهد الأزهرية قبل أن يصبح رئيسا لجامعة الأزهر، وكانت هناك عناية كبيرة بأصحاب الهمم.

بجانب ذلك يجد أصحاب الهمم في جامعة الأزهر تقديرًا واهتمامًا؛ حيث تحرص الجامعة على دمجهم في العملية التعليمية؛ فقامت بإنشاء أكثر من 16 مركز بصيرة؛ خدمة لهم في القاهرة والأقاليم، كما أن الجامعة قامت بسداد المصروفات الدراسية عنهم، ليس هذا فحسب؛ بل إن الجامعة تكفلت بأجرة قارئ لمن يقرأ للطالب من أصحاب البصيرة.

كما قامت الجامعة أيضًا بتوفير أجرة قائد للمرافق الذي يصاحب الطالب ذهابًا وإيابًا، وقامت بتوفير سكن جامعي لهم دون شروط؛ دعمًا لهم على مواصلة مسيرة العملية التعليمية، وهذه الأمور تؤكد عناية جامعة الأزهر بهؤلاء الطلاب.



وبيَّن رئيس الجامعة أنه تأكيدًا على دعم الأزهر الشريف لهذه الفئة كان هناك شيخ للأزهر الشريف من أصحاب البصيرة وهو فضيلة الإمام الأكبر الشيخ القويسني.

وأضاف أن جامعة الأزهر قامت بجهود كبيرة تجاه أصحاب الهمم؛ حيث وزعت الجامعة عليهم حاسوبات محمولة (لاب توب) مزودة ببرنامج صخر الناطق، ووزعت عليهم أيضًا الدراجات البخارية، والسماعات والعصي؛ لمساعدتهم على ممارسة حياتهم بسهولة ويسر، لافتًا إلى أن الجامعة توليهم العناية والرعاية اللازمة في جميع المجالات.