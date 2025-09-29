جامعة الأزهر تعلن مد فترة التقدم لبرنامج الإعلام باللغة الإنجليزية

أعلنت كلية الإعلام للبنين بجامعة الأزهر، برئاسة الدكتور رضا عبد الواجد أمين، عميد الكلية، مد فترة التقدم لبرنامج الإعلام باللغة الإنجليزية أمام الراغبين في الالتحاق به من طلاب الفرقة الأولى حتى الرابع من شهر أكتوبر المقبل.

وصرح عميد الكلية أن باب الالتحاق بالبرنامج مفتوح خلال تلك المدة، لافتًا إلى أن الراغبين في الالتحاق عليهم التوجه إلى سكرتارية مكتب العميد لملء نموذج الالتحاق، مشيرًا أيضًا إلى فتح باب التحويل من برنامج الإعلام الرقمي والإعلام العام إلى برنامج الإعلام باللغة الإنجليزية، إضافة إلى قبول من يرغب في التحويل إليه من الكليات الأخرى في حال استيفائه لشروط البرنامج.

جدير بالذكر أن برنامج الإعلام باللغة الإنجليزية هو برنامج خاص بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة، ويهدف إلى تأهيل الخريجين لسوق العمل الإعلامي وفق أحدث الأساليب والقدرة على إنتاج محتوى إعلامي احترافي باللغة الإنجليزية.