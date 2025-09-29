جامعة الأزهر تواصل دعمها الإنساني بعلاج الأطفال المصابين بالقدم الحنفاء مجانًا

في لفتة إنسانية تؤكد الدور المجتمعي لجامعة الأزهر، قام الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بجولة تفقدية داخل مستشفى الزهراء الجامعي التابع لكلية الطب للبنات بالقاهرة، شملت وحدة القدم الحنفاء التي تقدم خدمات علاجية للأطفال بالمجان منذ أكثر من عشرين عامًا.

واستقبله خلال الزيارة كل من الدكتورة سبيلة موسى، عميدة الكلية، والدكتور ياسر البطراوي، رئيس قسم جراحة العظام، والدكتور محمود مبروك، مدير عام المستشفى، والدكتورة سهام أحمد، نائب المدير، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالقسم.

وخلال الجولة، أشاد رئيس الجامعة بالخدمات الطبية التي تقدمها وحدة القدم الحنفاء، والتي بدأت عملها عام 2003، وتوفر العلاج باستخدام طريقة بونزيتي غير الجراحية للأطفال المصابين بتشوهات القدم، موضحًا أن تكلفة علاج الطفل الواحد تصل إلى ثلاثة آلاف دولار على مدى أربع سنوات، تتحملها المستشفى بالكامل دون تحميل أسر المرضى أي أعباء مالية.

وأكد أن هذه الجهود تعكس رسالة الأزهر الشريف في رعاية الإنسان تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، مشيرًا إلى أن ما شاهده من تفاعل وإنجازات طبية يعكس التفاني والإخلاص في خدمة المجتمع.

كما التقى رئيس الجامعة بعدد من أولياء الأمور الذين أعربوا عن امتنانهم للأزهر الشريف ومستشفى الزهراء، مؤكدين أن الخدمة المقدمة لأطفالهم تعكس روح التكافل والدعم الإنساني.

بدوره، وجه الدكتور ياسر البطراوي الشكر لفضيلة الإمام الأكبر ورئيس الجامعة على دعمهما المستمر، مستعرضًا تاريخ الوحدة التي تعالج الأطفال من مختلف المحافظات منذ أكثر من ثلاثة وعشرين عامًا دون مضاعفات.

وأشار إلى أن الوحدة من أوائل المراكز التي اعتمدت طريقة بونزيتي في مصر، حيث تلقى تدريبه على يد مخترعها في الولايات المتحدة الأمريكية، كما جرى اعتماد العيادة من هيئة التأمين الصحي وتوفير الأحذية الأمريكية العلاجية للأطفال بالمجان طوال فترة العلاج.

وفي ختام الجولة، أعرب الدكتور سلامة جمعة عن اعتزازه بمستوى الخدمة الصحية المقدم في قسم جراحة العظام، مؤكدًا أن ما تحقق يجسد مكانة جامعة الأزهر كصرح علمي وطبي قادر على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.



