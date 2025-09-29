قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انفوجراف.. قفزة قياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج| تفاصيل
براءة الحمد لله.. البلوجر محسن سعد يكشف مصيره في قضية ابتزاز فتاة
الأرصاد: الأجواء خريفية ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية
عودة مصر إلى منصة التتويج بالآغا خان بعد عقدين.. إسنا تكتب فصلًا جديدًا في العمارة العالمية
القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية
خروج منير مكرم من المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية
بالفيديو.. لحظة استقبال الرئيس السيسي لـ الشيخ محمد بن زايد
مدبولي: الدولة تستهدف شراكات مع القطاع الخاص لإدارة مصانع الغزل والنسيج
في اليوم العالمي للقلب.. فنانون رحلوا بسبب أمراض القلب
وفاة فنان الرسوم المتحركة أحمد الضوي
مباراة الأهلي والزمالك .. أستاذ شريعة يوضح حكم تأجيل الصلاة حتى انتهاء اللقاء
خطة محكمة لتأمين مباراة القمة.. والأمن يحدد محظورات دخول استاد القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

جامعة الأزهر تواصل دعمها الإنساني بعلاج الأطفال المصابين بالقدم الحنفاء مجانًا

جانب من جولة رئيس جامعة الأزهر
جانب من جولة رئيس جامعة الأزهر
عبد الرحمن محمد

في لفتة إنسانية تؤكد الدور المجتمعي لجامعة الأزهر، قام الدكتور سلامة  داود، رئيس الجامعة، بجولة تفقدية داخل مستشفى الزهراء الجامعي التابع لكلية الطب للبنات بالقاهرة، شملت وحدة القدم الحنفاء التي تقدم خدمات علاجية للأطفال بالمجان منذ أكثر من عشرين عامًا.

واستقبله خلال الزيارة كل من الدكتورة سبيلة موسى، عميدة الكلية، والدكتور ياسر البطراوي، رئيس قسم جراحة العظام، والدكتور محمود مبروك، مدير عام المستشفى، والدكتورة سهام أحمد، نائب المدير، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالقسم.

وخلال الجولة، أشاد رئيس الجامعة بالخدمات الطبية التي تقدمها وحدة القدم الحنفاء، والتي بدأت عملها عام 2003، وتوفر العلاج باستخدام طريقة بونزيتي غير الجراحية للأطفال المصابين بتشوهات القدم، موضحًا أن تكلفة علاج الطفل الواحد تصل إلى ثلاثة آلاف دولار على مدى أربع سنوات، تتحملها المستشفى بالكامل دون تحميل أسر المرضى أي أعباء مالية.

وأكد أن هذه الجهود تعكس رسالة الأزهر الشريف في رعاية الإنسان تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، مشيرًا إلى أن ما شاهده من تفاعل وإنجازات طبية يعكس التفاني والإخلاص في خدمة المجتمع.

كما التقى رئيس الجامعة بعدد من أولياء الأمور الذين أعربوا عن امتنانهم للأزهر الشريف ومستشفى الزهراء، مؤكدين أن الخدمة المقدمة لأطفالهم تعكس روح التكافل والدعم الإنساني.

بدوره، وجه الدكتور ياسر البطراوي الشكر لفضيلة الإمام الأكبر ورئيس الجامعة على دعمهما المستمر، مستعرضًا تاريخ الوحدة التي تعالج الأطفال من مختلف المحافظات منذ أكثر من ثلاثة وعشرين عامًا دون مضاعفات.

 وأشار إلى أن الوحدة من أوائل المراكز التي اعتمدت طريقة بونزيتي في مصر، حيث تلقى تدريبه على يد مخترعها في الولايات المتحدة الأمريكية، كما جرى اعتماد العيادة من هيئة التأمين الصحي وتوفير الأحذية الأمريكية العلاجية للأطفال بالمجان طوال فترة العلاج.

وفي ختام الجولة، أعرب الدكتور سلامة جمعة عن اعتزازه بمستوى الخدمة الصحية المقدم في قسم جراحة العظام، مؤكدًا أن ما تحقق يجسد مكانة جامعة الأزهر كصرح علمي وطبي قادر على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

 
 

جامعة الأزهر مستشفى الزهراء القدم الحنفاء علاج مجاني رعاية إنسانية سلامة جمعة داود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

نهاية «أسطورة صدام»

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

الدخلية

مصدر أمنى يكشف حقيقة احتجاز الأجهزة الأمنية سيدات وأطفال بسوهاج

الاهلي

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

السفيرة إيمان محرم

سمموا الكلب.. التحقيق مع 3 عمال إنشاءات حاولوا سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم

عصام الحضري

ولا تزعل نفسك.. عصام الحضري يوجه رسالة لشوبير في عيد ميلاده

جوميز

خالد طلعت: جوزيه جوميز الأنسب لتدريب الأهلي.. وتوماسبرج بالونة اختبار

بالصور

الشرقية تحتفي بكنوزها السياحية.. مهرجانات وحرف تراثية تفتح آفاق التنمية المستدامة

البردي
البردي
البردي

بإطلالة ملفتة.. صبا مبارك تشارك جمهورها أحدث صور لها

صبا مبارك تثير الجدل بقوامها الممشوق
صبا مبارك تثير الجدل بقوامها الممشوق
صبا مبارك تثير الجدل بقوامها الممشوق

فرصة وظيفية.. تقنية جديدة لتأجير السيارات عن طريق لاعبي البلايستيشن

تأجير السيارات
تأجير السيارات
تأجير السيارات

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

فيديو

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

لقطة من الفيديو

استدعاء سائق تاكسي تعدت عليه فتاة في فيديو بالمهندسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد