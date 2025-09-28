قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار التكنولوجيا |هواتف آيفون 17 تواجه مشكلات في هذه الخاصية .. سعر الاشتراك في فيسبوك وإنستجرام بدون إعلانات
من مونتريال .. مصر والإمارات تعززان التعاون في مجال الطيران لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي
نائب الرئيس الأمريكي يكشف من يحكم غزة بعد انتهاء الحرب؟
مفاجأة.. بعد أنباء اتفاقه مع الأهلي| توماسبيرج يقترب من تدريب ناد بولندي
ترامب: لدينا فرصة لتحقيق شيء عظيم بالشرق الأوسط
نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي.. تفاصيل صادمة
أسهل طريقة لـ تحديث بطاقة التموين 2025 .. رابط مباشر
بالأسماء .. نتيجة المقبولين في معهد تمريض الأزهر بالمستشفى التخصصي
مفاجأة بشأن أحمد عبد القادر في الأهلي.. تفاصيل
البحث العلمي: فرصة ذهبية لشباب الباحثين في مجال المعلوماتية الحيوية
وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن
بالأسماء .. نتيجة المقبولين في معهد تمريض الأزهر بالمستشفى التخصصي

أعلن المعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي، أسماء المقبولين للالتحاق بالمعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر التخصصى بالقاهرة. العام الجامعي ( 2025/2026م).

أوضح المعهد الفني للتمريض، أن تقرر استلام أوراق التقديم من الأسماء المقبولة، يومي:  الثلاثاء   30/9 من رقم 1 لرقم 55 فقط، ويوم الأربعاء 1/10 من رقم 56 إلى 112 في الكشف المنشور، ويتم استلام الأوراق بمقر المعهد الكائن بالحي السادس بمدينة نصر، مستشفى جامعة الأزهر التخصصي الدور الثاني.

وجاءت أسماء المقبولين في معهد تمريض الأزهر على النحو التالي:

ويشترط الحصول على شهادة إتمام الشهادة الإعدادية فقط طبقاً لقرار المجلس الأعلى للأزهر وأن تكون المتقدمة مصرية الجنسية وحاصلة على الشهادة الإعدادية الازهرية حديث التخرج دور أول عام دراسي (2024/ 2025).

ويشترط ألا يقل السن في بداية العام الدراسي أول أكتوبر2025 عن 14 سنة ولا يزيد عن 16 سنة واجتياز الكشف الطبي والتحقق من الامراض (المعدية – المزمنة- النفسية) ولا يسمح للطالبة بالزواج اثناء فترة الدراسة حتى لا تتعرض للفصل من المعهد.

وفي حالة قبول الطالبة يتعهد ولى الأمر والطالبة بأداء فترة الامتياز ومدتها (6) أشهر بعد ظهور النتيجة في فتره اقصاها (۳ شهور) مباشرة يليها فترة التكليف عامان داخل مستشفيات جامعة الأزهر ويجوز مدها الى عامين اخرين.

ويشترط أن يتم تقديم المستندات في المعهد التابع للمستشفي .

وكشفت جامعة الأزهر عن المستندات المطلوبة للتقديم في معاهد تمريض الأزهر وهي:

- صوره طبق الأصل من شهادة الاعدادية الازهرية معتمدة بختم النسر وختم الإدارة التعليمية.

- بيان نجاح أصل للشهادة الاعدادية معتمدة بختم النسر وختم الإدارة التعليمية.

- صورة من شهادة الميلاد بالكمبيوتر.

- صورة من شهادة حسن سير وسلوك

- (۱۲) صورة شخصية حديثة مقاس 4* 6 عليها اسم الطالبة بالحجاب.

- نتيجة تحليل سكر (صائم وفاطر) وايضاً تحليل دلائل فيروسات (B-C-HIV)  وصورة دم كاملة.

- صورة بطاقة ولي الأمر: (الاب والام).

- ملف التقديم من المعهد في حالة عدم قبول الطالبة لا يسترد ثمن الملف.

- يشترط وجود ولاية تعليميه معتمده ومختومة يختم النسر في حالة انفصال الوالدين عند التقديم.

- يتم قبول الطالبات الجدد ابتداء من: الخميس الموافق ( 17 /  7 / 2025م).

