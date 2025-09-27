تدريب تمريض مستشفيات الوادي الجديد على معايير السلامة والرعاية

نظمت قافلة محافظة الوادي الجديد، التي نظمتها مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، على مدار يومين، دورة تدريبية مكثفة لتدريب تمريض مستشفى الخارجة والصدر والحميات؛ على أسس سلامة وأمن المريض وخطة الرعاية التمريضية.

وقالت الدكتورة أسماء حجازي، مدير إدارة الطوارئ ومنسق الجمعيات والمؤسسات المركزية بمديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، في تصريحات صحفيه إن الدورة تناولت التوعية عن طرق الوقاية والإصابة والعلاج من فيروس الورم الحليمي وما يسببه من أورام أهمها سرطان عنق الرحم.

وأكدت على أن بناء الثقة داخل المؤسسات الصحية يبدأ من حماية المريض، وتحسين جودة الرعاية، وتطوير كفاءة العاملين، مبينة أن فرق العمل المدربة والواعية قادرة على تحويل المعايير إلى واقع يومي ملموس، ويحافظ على حياة المرضى ويمنح المرفق الصحي مصداقية ومتانة في الأداء.