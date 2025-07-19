قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتحاد الطائرة ينفذ خطة انتقاء العناصر المميزة لمنتخب الشاطئية بالمحافظات
ست الستات .. أغنية جديدة من صفاء أبو السعود للمرأة المصرية
الدنيا هتبقي ليل في عز الضهر .. أطول كسوف شمسي بالأقصر
أسعار السجائر الآن بعد الزيادة محلي ومستورد
انتبه .. علامات غير متوقعة تكشف ورم المخ أبرزها نوع خاص من الصداع
حزب صوت مصر: العلاقات المصرية السعودية تؤكد وحدة الرؤى تجاه قضايا المنطقة
وزير الخارجية الأسبق: مصر والسعودية أعمدة الاستقرار والسلام
هآرتس: لأول مرة إسرائيل تتفاوض مع حماس على إنهاء الحرب وليس صفقات التبادل وحدها
تنظيم الاتصالات: خطة حياة كريمة توسع الخدمات في القرى المحرومة
رابط التقديم في معاهد تمريض الأزهر التابعة للمستشفيات الجامعية.. سجل الآن
أبرز 5 سيارات SUV في السوق المصري.. أسعار ومواصفات
رسميا.. بيع أحمد عبد القادر للحزم السعودي بـ600 ألف دولار و30% من إعادة البيع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رابط التقديم في معاهد تمريض الأزهر التابعة للمستشفيات الجامعية.. سجل الآن

معاهد التمريض
معاهد التمريض
محمد شحتة

أعلنت جامعة الأزهر، عن إتاحة التسجيل في معاهد تمريض الأزهر، وفتح باب التقديم لتنسيق القبول بالمعاهد الفنية للتمريض بمستشفيات جامعة الأزهر وهي كالتالي: -

المعهد الفني للتمريض بمستشفى الحسين الجامعي.

المعهد الفني للتمريض بمستشفى الزهراء الجامعي.

المعهد الفني للتمريض بمستشفى باب الشعرية الجامعي.

المعهد الفني للتمريض بمستشفى دمياط الجامعي.

المعهد الفني للتمريض بمستشفى اسيوط الجامعي.

رابط التسجيل من هنا

وأوضحت جامعة الأزهر أن التقديم في معاهد تمريض الأزهر متاح من يوم 17 يوليو 2025 وحتى 29 من نفس الشهر،  وعلى المتقدمين الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لأعمال المعاهد "قانون تنظيم الأزهر 103 لسنة 1961" ويشترط التنسيق التي اقرها كل مجلس إدارة معهد مع مراعاة شروط الالتحاق بالمعاهد المعتمدة من المجلس الأعلى للأزهر.

وأعلنت جامعة الأزهر أن الحد الأدنى للقبول (425) درجة وإلا يقل مجموع اللغة الإنجليزية عن (30) درجة، على ان الأولوية للمجموع الأعلى والقبول طبقاً للتوزيع الجغرافي كالتالي:-

- القاهرة الكبرى (المعهد الفني للتمريض بمستشفى الحسين الجامعي - المعهد الفني للتمريض بمستشفى الزهراء الجامعي- المعهد الفني للتمريض بمستشفى باب الشعرية الجامعي).

- الوجه البحري (المعهد الفني للتمريض بمستشفى دمياط الجامعي).

- الوجه القبلي (المعهد الفني للتمريض بمستشفى اسيوط بجامعة الأزهر).

ويشترط الحصول على شهادة إتمام الشهادة الإعدادية فقط طبقاً لقرار المجلس الأعلى للأزهر وأن تكون المتقدمة مصرية الجنسية وحاصلة على الشهادة الإعدادية الازهرية حديث التخرج دور أول عام دراسي (2024/ 2025).

ويشترط ألا يقل السن في بداية العام الدراسي أول أكتوبر2025 عن 14 سنة ولا يزيد عن 16 سنة واجتياز الكشف الطبي والتحقق من الامراض (المعدية – المزمنة- النفسية) ولا يسمح للطالبة بالزواج اثناء فترة الدراسة حتى لا تتعرض للفصل من المعهد.

وفي حالة قبول الطالبة يتعهد ولى الأمر والطالبة بأداء فترة الامتياز ومدتها (6) أشهر بعد ظهور النتيجة في فتره اقصاها (۳ شهور) مباشرة يليها فترة التكليف عامان داخل مستشفيات جامعة الأزهر ويجوز مدها الى عامين اخرين.

ويشترط أن يتم تقديم المستندات في المعهد التابع للمستشفي .

وكشفت جامعة الأزهر عن المستندات المطلوبة للتقديم في معاهد تمريض الأزهر وهي:

- صوره طبق الأصل من شهادة الاعدادية الازهرية معتمدة بختم النسر وختم الإدارة التعليمية.

- بيان نجاح أصل للشهادة الاعدادية معتمدة بختم النسر وختم الإدارة التعليمية.

- صورة من شهادة الميلاد بالكمبيوتر.

- صورة من شهادة حسن سير وسلوك

- (۱۲) صورة شخصية حديثة مقاس 4* 6 عليها اسم الطالبة بالحجاب.

- نتيجة تحليل سكر (صائم وفاطر) وايضاً تحليل دلائل فيروسات (B-C-HIV)  وصورة دم كاملة.

- صورة بطاقة ولي الأمر: (الاب والام).

- ملف التقديم من المعهد في حالة عدم قبول الطالبة لا يسترد ثمن الملف.

- يشترط وجود ولاية تعليميه معتمده ومختومة يختم النسر في حالة انفصال الوالدين عند التقديم.

- يتم قبول الطالبات الجدد ابتداء من: الخميس الموافق ( 17 /  7 / 2025م).

تمريض الأزهر معاهد تمريض الأزهر المعاهد الفنية للتمريض المعهد الفني للتمريض تقديم تمريض الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدي البلد .. تفاصيل عاجلة الآن

70 جيجا مجانًا.. قرار عاجل بشأن عملاء الإنترنت الأرضي وخصم 30% من الفاتورة الشهرية

70 جيجا مجانًا.. قرار عاجل بشأن عملاء الإنترنت الأرضي وخصم 30% من الفاتورة الشهرية

نتيجة الثانوية العامة 2025

سجل الآن .. نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد مجاناً

وفاة الأمير النائم

وداع الأمير النائم .. نهاية قصة امتدت عشرين عامًا بين الأمل والصمت

مرتب

موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

وفاة الأمير النائم.. نهاية الحكاية التي أبكت الملايين 20 عامًا

وفاة الأمير النائم.. نهاية الحكاية التي أبكت الملايين 20 عامًا

انا مظلومة.. هدير عبدالرازق تصرخ لحظة ضبطها في القاهرة الجديدة

أنا مظلومة.. هدير عبدالرازق تصرخ لحظة ضبطها في القاهرة الجديدة

بائع العسلية

من التعاطف إلى الاتهام بالاتجار بالبشر .. القصة الكاملة لـلطفل"بائع العسلية"ووالده

ترشيحاتنا

صحة الفم

تحذير .. أمراض الأسنان والفم مؤشر لمشكلات يعاني منها الجسد

ورم المخ

هؤلاء الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بـ ورم المخ

رئيس شركة عالمية في ورطة

رئيس شركة عالمية في ورطة .. شاشة عملاقة تفضح علاقته والصورة تهدد بفقد نصف ثروته

بالصور

علاقة ارتفاع الضغط والسكر بأمراض الكلى

الضغط
الضغط
الضغط

حل وشيك للأزمة .. وسام أبو علي يقترب من كولومبوس الأمريكي والأهلي يوافق

وسام أبو علي
وسام أبو علي
وسام أبو علي

دكاترة كتير مش بتاخد بالها منه .. سبب غير متوقع وراء ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم

افتتاح فرع جديد للقلعة الحمراء في الساحل الشمالي بعروض خاصة لجماهير الأهلي

شركة القلعة الحمراء
شركة القلعة الحمراء
شركة القلعة الحمراء

فيديو

اطول كسوف شمسى

الدنيا هتبقي ليل في عز الضهر .. أطول كسوف شمسي بالأقصر

ايمان عبد اللطيف

ظهرت عليه نفس الأعراض.. ماذا حدث لوالد الأشقاء الخمسة المتوفين بالمنيا؟

ايمان عبد اللطيف

بعد ظهوره في حفل راغب علامة ..إمام عاشور يخضع لفحوصات جديدة

ايمان عبد اللطيف

رد فعل حاسم من الزمالك على ظهور فتوح في حفل بالساحل الشمالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد