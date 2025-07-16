كيفية التقديم على معاهد تمريض الأزهر 2025.. رابط التسجيل من هنا

بدأ اليوم الثلاثاء التقديم في تمريض الأزهر للناجحات من الشهادة الإعدادية الأزهرية، حيث يتم التقديم في تمريض الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط ويستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو الجاري 2025م.

معاهد تمريض الأزهر

ويتاح التقديم في معاهد تمريض الأزهر، أمام الطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية الأزهرية حديثة التخرج في العام الدراسي 2025م بمجموع (426) درجة بالنسبة لمعهد تمريض الأزهر بالقاهرة، ومجموعة 426 لمعهد تمريض الأزهر بأسيوط.

ويتطلب القبول في معاهد تمريض الأزهر اجتياز اختبارات القدرات والكشف الطبي بنجاح، مع ضرورة حصول الطالبة المتقدمة لمعاهد تمريض الأزهر على مجموعة 30 درجة في مادة اللغة الإنجليزية وأن تكون الشهادة الإعدادية من محافظة القاهرة والقاهرة الكبرى للمتقدمات إلى معهد تمريض الأزهر بالقاهرة في مسشتفى باب الشعرية.

شروط التقديم في معاهد تمريض الأزهر

كما يشترط ألا تكون الطالبة المتقدمة إلى معاهد التمريض بالأزهر متزوجة، والتعهد بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالبة ومصدق عليه من ولي الأمر.

كما يشترط في الطالبة المتقدمة لمعاهد التمريض بالأزهر أن تكون خالية من الأمراض المزمنة والعيوب الخلقية، وأن تكون حسنة المظهر ومتناسقة بين الطول والوزن.

أوراق التقديم في تمريض الأزهر

وتصطحب الطالبات المتقدمات إلى معاهد التمريض بالأزهر ضمن ملف التقديم الذي يقدم إلى مديرة المعهد، أن ترفق معها الآتي:

- أصل وصورة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025-2026 من محافظة القاهرة أو القاهرة الكبرى للإطلاع عليها وتسلم صورة منها بمجموع 425 درجة بحد أدنى للشهادة الإعدادية الأزهرية على أن تكون الأولوية للأعلى مجموعا.



- أصل وصورة ضوئية من شهادة الميلاد كمبيوتر حديثة

- أصول وصورة ضوئية من شهادة حسن سير وسلوك للطالبة من المعهد الأزهري التابعة له.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر وعنوانه ورقم تليفونه.

- 6 صور شخصية وحافظة بلاستيك وظرف كبير.

- واحد دمغة عادية + 2 طابع مهن طبية والتقديم يكون من خلال ولي الأمر.

- عمل تحليل دم حديث وسكر دم فاطر وصايم بعد ساعتين، فيروسات كبدية من مستشفى حكومي معتمدة بختم النسر بعد قبول الطالبة بالمعهد.

رابط التقديم في تمريض الأزهر

ويتم التقديم على معاهد تمريض الأزهر عبر رابط إلكتروني من هنا يجب التقديم من خلاله وإرفاق المستندات وملء بيانات الطالبات على البوابة الإلكترونية للتقديم ودفع رسوم 300 جنيه من خلال خدمة فوري على كود 788 يظهر فيه رقم الدفع أثناء التقديم الإلكتروني علما بأن هذه الرسوم لا ستترد في حالة عدم القبول.

كما لن يتم قبول الطالبة في معاهد تمريض الأزهر إلا بعد التقديم الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني واجتياز الاختبارات ولا تعتبر الطالبة مقبولة إلا بعد انتهاء أعمال التنسيق وإعلان نتيجة معاهد تمريض الأزهر وفي هذه الحالة يكلف ولي الأمر بإحضار أصول الأوراق اللازمة ولا تعتبر الطالبة مقبولة قبل إحضار هذه الأوراق.