«تمريض كفر الشيخ» تنظم حملات توعوية عن الأمراض المعدية وطرق الوقاية.. صور

نظمت كلية التمريض بجامعة كفر الشيخ عددًا من الحملات التوعوية حول الأمراض المعدية وطرق الوقاية منها، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 - 2026، وذلك بمشاركة طلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

وشملت الحملات التوعوية الطلاب بالحرم الجامعي، وهدفت إلى نشر الوعي الصحي بين المواطنين، ورفع مستوى الثقافة الصحية حول أكثر الأمراض المعدية شيوعًا مثل: الإنفلونزا، والالتهاب الكبدي الفيروسي، وفيروس كورونا، وأمراض الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي.

كما تضمنت الأنشطة توزيع كتيبات ومطويات إرشادية، وتم التأكيد على أهمية النظافة الشخصية، وغسل اليدين بانتظام، واتباع الإجراءات الاحترازية، خاصة في الأماكن العامة والمزدحمة، مع مشاركة الطلاب في حوار مفتوح للإجابة عن استفسارات زملائهم حول الصحة العامة.

وأكدت الدكتورة صباح أبو الفتوح، عميد كلية التمريض، أن هذه الحملات تأتي في إطار رسالة الكلية في خدمة المجتمع، وتعزيز دور التمريض الوقائي إلى جانب الدور العلاجي، لافتة إلى أن الكلية تسعى إلى إعداد كوادر تمريضية مؤهلة لا تقتصر مهامها على تقديم الرعاية الصحية، بل تمتد إلى التوعية والتثقيف الصحي للمجتمع.

ومن جانبه، أشاد الدكتور إسماعيل القن، القائم بأعمال رئيس جامعة كفر الشيخ، بجهود كلية التمريض، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشاركة المجتمعية، وتسعى إلى تفعيل دور جميع كلياتها في خدمة المجتمع المحلي، بما يحقق رؤية الدولة في تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض.