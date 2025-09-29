قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مباراة الأهلي والزمالك .. أستاذ شريعة يوضح حكم تأجيل الصلاة حتى انتهاء اللقاء

حكم تأجيل الصلاة حتى انتهاء المباراة
حكم تأجيل الصلاة حتى انتهاء المباراة
عبد الرحمن محمد

يلتقي في تمام الساعة 8 مساء فريقا الأهلي والزمالك في مبارة القمة بالدوري المصري الممتاز ، ويتصادف توقيت بداية المباراة انطلاق آذان صلاة العشاء ، الأمر الذي يجعل البعض يؤجل الصلاة إلى ما بين الشوطين أو انتهاء المباراة ، وفي هذا الصدد يتساءل الكثير ، ما حكم تأجيل الصلاة لمتابعة المباراة وهل يأثم من يفعل ذلك؟ 

من جانبه أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن تأجيل الصلاة من أجل مشاهدة مباراة كرة القدم لا يجوز شرعًا، مستشهدًا بقول الله تعالى: "فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون"، مشيرًا إلى أن هذا السلوك يُعد مخالفة صريحة لأوامر الدين.

وأضاف كريمة خلال لقاء تلفزيوني سابق، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما سُئل عن أفضل الأعمال أجاب: "الصلاة لوقتها وبر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله"، موضحًا أن ذلك يعكس عظمة الصلاة وأهميتها في حياة المسلم.

وأشار إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم عند احتضاره طلب إدخاله المسجد متكئًا على علي بن أبي طالب، ووجد أبا بكر الصديق يصلي بالناس، فأشار له بأن يكمل الصلاة دون أن يقطعها أحد من الصحابة، في دلالة واضحة على أن الصلاة تُقدَّم على أي أمر آخر، ولا يوجد مبرر لتأجيلها.

وتابع أستاذ الشريعة الإسلامية أن كرة القدم تحولت إلى سلعة تجارية وأصبحت تثير تعصب الجماهير، منتقدًا إقامة المباريات الكبرى في أوقات الصلاة، مؤكدًا أن ذلك يستوجب المراجعة، حيث إن الدستور المصري ينص على أن الإسلام هو دين الدولة وأن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وبالتالي يجب تعظيم شعائر الله.


هل يأثم من فاتته صلاة الفجر بسبب النوم 

ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية سؤال يقول صاحبه : "فاتتني صلاة الفجر بسبب النوم متأخرا ولم أستيقظ حتى خرج وقتها فهل علي إثم ؟ 

أجابت دار الإفتاء أن المبادرة إلى أداء الصلاة فور دخول وقتها أمر مرغوب فيه شرعاً، وقد دل على ذلك ما رُوي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ فأجاب الرسول الكريم قائلاً: الصلاة على وقتها ،وهذا الحديث الشريف يوضح عظم شأن المحافظة على أداء الصلاة في بدايتها.

أما إذا فاتت الصلاة عن وقتها لعذر من نوم أو نسيان أو سبب شبيه بذلك، فإن الواجب على المسلم أن يبادر إلى قضائها فور زوال العذر، استناداً إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها»، فالقضاء في هذه الحال لا يُؤجل بل يؤديه المسلم حين يتذكر أو يستيقظ.

