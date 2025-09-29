10ص)) نسيت ما نذرت لله فماذا أفعل وهل علي ذنب إذا لم أوف به؟ ..لجنة الفتوى توضح

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المتهم شارك في حرب العراق.. السلطات الأمريكية تكشف تفاصيل حادث كنيسة ولاية ميشيجان
أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين.. كيلو البانيه بكام؟
قوات الاحتلال تعتقل 7 مواطنين في رام الله والبيرة وتغلق المركز الطبي التابع لأونروا
الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب
الخارجية: الجهود المصرية المكثفة دفعت العديد من الدول للاعتراف بفلسطين
مدبولي: نستهدف الاستعداد الجيد لتقديم أفضل الخدمات للحجاج المصريين خلال الموسم المقبل
بعد الانخفاض.. بشرى للمواطنين بأسعار الدواجن اليوم في الأسواق
الخارجية: كلمة بدر عبدالعاطي في الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت شاملة وصريحة
التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام الزمالك بالدوري
مستوطنون يقتحمون قرية برقا شرق رام الله ويطلقون الرصاص الحي على الفلسطينيين
تعرف على تاريخ مباريات الأهلي والزمالك في الدوري
الصحة: حملات رقابية مكثفة لضبط المنشآت الطبية غير المرخصة وحماية صحة وسلامة المواطنين
نسيت ما نذرت لله فماذا أفعل وهل علي ذنب إذا لم أوف به؟ ..لجنة الفتوى توضح

عبد الرحمن محمد

ورد سؤال الى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك يقول صاحبه : نذرت لله نذرا إن حدث شيء كنت أتمناه سأفعل كذا وكذا ومرت الأيام وحدث ما كنت أتمناه لكن نسيت ما نذرت به ، فماذا أفعل الآن ؟ 

 أجابت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف على هذا التساؤل موضحة أن النذر هو التزام المسلم بطاعة يتقرب بها إلى الله تعالى لم تكن واجبة عليه من قبل، فإذا نذر المسلم شيئاً فيه قربة لله وجب عليه أن يفي بما التزم به، استناداً لقوله تعالى: {وليوفوا نذورهم}، ومدحه سبحانه لعباده بقوله: {يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً}.

 كما استدل العلماء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه".

وقد بيّن كثير من أهل العلم أن النذر المعلق على شرط أمر مكروه، كأن يقول أحدهم: إن شفى الله مريضي صمت شهراً، أو إن نجح ولدي في الامتحان صليت ألف ركعة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذّر من هذا النوع من النذور بقوله: "لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل"، وهو ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما حيث قال: نهى النبي عن النذر وقال: "إنه لا يرد شيئاً وإنما يستخرج به من البخيل".

 كما أخرجه مسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئاً، وإنما يستخرج به من البخيل".

 وسبب الكراهة أن النية في هذا النذر لا تكون خالصة لله، بل مبنية على نوع من المعاوضة، فكأن القائل يشترط: إن تحقق الشرط تقرّب، وإن لم يتحقق لم يفعل شيئاً، وهذه صورة من صور البخل حيث لا يقدم على إخراج شيء إلا بعوض يرجو حصوله.

ومع أن النذر المعلق مكروه إلا أن الوفاء به يصبح لازماً لما ورد من الأحاديث الصحيحة، ولإجماع العلماء على وجوب الوفاء بالنذر، بل قد يتجاوز الأمر الكراهة إلى التحريم إذا اعتقد الشخص أن حصول الشفاء أو النجاح كان بسبب النذر ذاته، وهذا الاعتقاد خاطئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبّه بوضوح فقال: "إنه لا يرد من القدر شيئاً".

 وقد أوضح الإمام القرطبي رحمه الله هذه المسألة مؤكداً أن هذا الاعتقاد يخرج النذر من باب القربة إلى باب المحظور.

أما بالنسبة لمن نذر شيئاً ثم نسيه ولم يعرف هل كان النذر صلاة أو صياماً أو صدقة أو غير ذلك، فبيّنت لجنة الفتوى أن الواجب عليه في هذه الحالة أن يكفّر كفارة يمين، وذلك كما جاء في قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان}.

 وقد قاس العلماء النذر المبهم على اليمين، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كفارة النذر كفارة اليمين"، وهذا هو القول الراجح عند جمهور الفقهاء.

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الأمن ينهي أسطورة صدام بعد مطاردة مثيرة في قرية الحجيرات بقنا

باق ساعات| قطع الإنترنت المنزلي عن بعض العملاء بعد تحذير المصرية للاتصالات

خلال ساعات.. قطع الإنترنت المنزلي عن بعض العملاء غير الملتزمين بهذا الأمر

مشاكل عدم التنسيق بدأت.. طوفان النيل يطلق إنذارًا أحمر للسودان بسبب سد النهضة الإثيوبي

مشكلات عدم التنسيق بدأت.. طوفان النيل يطلق إنذارا أحمر للسودان بسبب سد النهضة الإثيوبي

عباس شراقي: سبب الفيضانات الذي حدث في السودان هو سد النهضة.. والسد العالي حمى مصر

«قصة ولا في الخيال».. المستشار محمد أبو شقة: حِلم كشف براءة زوجة متهم بجريمة قتل

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

ترامب يدفع بمقترح السلام في غزة خلال محادثاته مع نتنياهو

فوز الحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية في مولدوفا

قطر تعلن الإفراج عن مواطن أمريكي كان محتجزا في أفغانستان

كارول سماحة تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

مجرد هبد.. طبيبة تكشف حقيقة انتشار البيض الصيني المدمن

نورهان منصور تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة رياضية أنيقة داخل الجيم

المدرب الدانماركي توماس توماسبيرج

نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد