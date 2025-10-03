مواليد برج الميزان.. كيف يستقبلون شهر أكتوبر؟

مع بداية شهر أكتوبر، يتصدر برج الميزان المشهد الفلكي، حيث يحتفل مواليده بأعياد ميلادهم.

ويؤكد خبراء الأبراج أن هذا الشهر يحمل الكثير من الفرص الذهبية لأصحاب الميزان خاصة على الصعيد المهني، إذ قد يحصلون على ترقية طال انتظارها أو فرصة عمل جديدة.

أما عاطفياً، فهناك استقرار نسبي في العلاقات القائمة، بينما قد يعيش العازبون بداية ارتباط جاد.

ويميل مواليد الميزان هذا الشهر إلى الاهتمام بمظهرهم الخارجي والبحث عن التوازن بين حياتهم العملية والشخصية.

ونصائح الفلك لهم هي التمسك بالصبر وتجنب القرارات المتسرعة، خاصة في منتصف الشهر. وعلى المستوى الصحي، ينصحهم الأطباء بضرورة ممارسة الرياضة لتفريغ الطاقة السلبية التي قد يشعرون بها في أوقات التوتر.

خبراء الفلك توقعوا أن يكون أكتوبر شهراً مليئاً بالنجاحات الصغيرة التي تمهد لإنجازات أكبر في نهاية العام.