ثلاثي مصر في أفريقيا..الأهلي يستعيد بريقه والزمالك يبحث عن الاستقرار وبيراميدز يواصل التألق

قال الناقد الرياضي محمد عصام إن الأندية المصرية تخوض مواجهات قوية في البطولات الإفريقية هذا الموسم، مشيرًا إلى أن النادي الأهلي بدأ في استعادة بريقه من جديد تحت قيادة مديره الفني الدنماركي ياس ثوروب، الذي يتمتع بشخصية قوية وقدرة واضحة على إدارة الفريق فنيًا ونفسيًا.

وأوضح عصام، خلال مداخلته الهاتفية على قناة صدى البلد، أن ثوروب تمكن منذ توليه المسؤولية من فرض الانضباط داخل صفوف الفريق، ويتابع أداء اللاعبين بدقة خلال التدريبات، مؤكدًا أن الأهلي قادر على المنافسة بقوة في دوري أبطال إفريقيا بفضل وضوح الرؤية الفنية واعتماده على أسلوب هجومي منظم وهجمات مرتدة سريعة تستغل قدرات لاعبيه المتميزة.

وفيما يتعلق بـ نادي الزمالك، أشار إلى أن الفريق يمر بفترة من عدم الاستقرار الإداري والفني أثرت سلبًا على نتائجه في البطولات المحلية والقارية، موضحًا أن المدير الفني الحالي ارتكب أخطاء فنية واضحة في اختيارات التشكيل والتبديلات أثناء المباريات، ما أدى إلى تراجع الأداء وفقدان الانسجام داخل الفريق.

وعن نادي بيراميدز، أكد أنه يقدم مستوى مميزًا وثابتًا بفضل وجود إدارة مستقرة وجهاز فني محترف، إلى جانب امتلاكه مجموعة من اللاعبين الدوليين أصحاب الخبرة والرغبة في تحقيق البطولات.

وتوقع عصام أن يكون بيراميدز منافسًا قويًا على الألقاب الأفريقية هذا الموسم، مشيرًا إلى أنه يمتلك جميع المقومات التي تؤهله للفوز بلقب السوبر الإفريقي في المواجهة المرتقبة أمام نهضة بركان المغربي.