قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قمة بروكسل التاريخية.. السيسي يفتح صفحة جديدة في الشراكة المصرية الأوروبية
شعبة الخضر والفاكهة: أسعار الطماطم مرتفعة قبل تحرك أسعار السولار
انطلاق الدعاية الانتخابية لمجلس النواب..وهذه المحظورات على المرشحين اجتنابها
ينطلق غدا.. 25 فرقة مصرية وأجنبية تشارك في اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية
تعليم كفر الشيخ : تعليق الدراسة بمدارس دسوق بمناسبة مولد إبراهيم الدسوقي
ده الطبيعي.. وليد صلاح الدين يعلق على تصدر الأهلي قائمة الدوري
استقبال حاشد وزغاريد مصرية في بروكسل احتفاء بالرئيس السيسي | فيديو
الرئيس السيسي يرحب بمشاركة ملك بلجيكا في افتتاح المتحف المصري الكبير
محافظ القاهرة: المتحف المصري الكبير يصون التراث ويسهم في إحياء التاريخ
الرئيس السيسي: نتطلع لمشاركة ملك بلجيكا في مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير
إعلام إسرائيلي: سلاح الجو استهدف موقعاً لإنتاج أسلحة استراتيجية لحزب الله
السيسي: علاقاتنا مع بلجيكا نموذج للشراكة والتعاون من أجل السلام والاستقرار الإقليمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مباحث التموين تضبط كيان صناعي لإنتاج مستحضرات طبية مغشوشة بشبين الكوم

حملات مديرية التموين
حملات مديرية التموين
مروة فاضل

تمكنت مباحث التموين في محافظة المنوفية برئاسة العقيد أحمد أبو السعود وبالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية من إستهداف كيـان صناعي مخالف بناحية كفر شنوان بشبين الكوم يقوم علي إدارته  شاب حاصل علي ثانوية عامة ، تخصص في إنتاج مستحضرات طبية مدون عليها بيانات وهمية و مستخدماً مواد رديئة مجهولة المصدر وعدم مراعاة أدنى معايير الجودة والسلامة بهدف تضليل الجهات الرقابية وتحقيق أرباح مالية بطرق غير مشروعة ، وذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة بمركز شبين الكوم .

حيث تم ضبط مالك النشاط والتحفظ علي طـن من مادة بيروأكسيد الهيدروجين ، طن و 300 كجم سائل مادة جنتيانة و ميكروكروم داخل براميل غير مدون عليها اي بيانات ، طن و 200 كجم زيوت طبية و 525 كجم سائل مادة البيتادين معد للتعبئة و 315 كجم بودرة بيتادين وتكسابون مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر ، وكذا 24 ألف و 320 عبوة مواد طبية منتج نهائي و 50 ألف عبوة فارغة و 70 ألف كرتونة فارغة لتعبئة المنتج النهائي و 30 ألف إستيكر ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 شدد محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك  ، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري ، وضرورة رصد ومتابعة شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية بما يحقق رضا المواطن .

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية حملات تموينية تموين المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

بشار الأسد بزي الميكانيكي

ظهور بشار الأسد بزي ميكانيكي سيارات.. ايه الحكاية؟

سر بدلة وزير الخارجية

أبويا حوشلي تمنها.. بدر عبد العاطي يكشف قصة بدلة أوروبا

بالصور

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

درة
درة
درة

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

مريم الخشت
مريم الخشت
مريم الخشت

فيديو

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المتهمة

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

إلهام شاهين

عايزة أروح التواليت.. إلهام شاهين ترد على اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة بمهرجان الجونة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد