مباحث التموين تضبط كيان صناعي لإنتاج مستحضرات طبية مغشوشة بشبين الكوم

تمكنت مباحث التموين في محافظة المنوفية برئاسة العقيد أحمد أبو السعود وبالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية من إستهداف كيـان صناعي مخالف بناحية كفر شنوان بشبين الكوم يقوم علي إدارته شاب حاصل علي ثانوية عامة ، تخصص في إنتاج مستحضرات طبية مدون عليها بيانات وهمية و مستخدماً مواد رديئة مجهولة المصدر وعدم مراعاة أدنى معايير الجودة والسلامة بهدف تضليل الجهات الرقابية وتحقيق أرباح مالية بطرق غير مشروعة ، وذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة بمركز شبين الكوم .

حيث تم ضبط مالك النشاط والتحفظ علي طـن من مادة بيروأكسيد الهيدروجين ، طن و 300 كجم سائل مادة جنتيانة و ميكروكروم داخل براميل غير مدون عليها اي بيانات ، طن و 200 كجم زيوت طبية و 525 كجم سائل مادة البيتادين معد للتعبئة و 315 كجم بودرة بيتادين وتكسابون مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر ، وكذا 24 ألف و 320 عبوة مواد طبية منتج نهائي و 50 ألف عبوة فارغة و 70 ألف كرتونة فارغة لتعبئة المنتج النهائي و 30 ألف إستيكر ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

شدد محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك ، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري ، وضرورة رصد ومتابعة شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية بما يحقق رضا المواطن .