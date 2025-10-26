ضبط 300 شيكارة فول مجهولة المصدر و5 أطنان ملح دون فواتير بكفر الشيخ

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، جهود الأجهزة التنفيذية والرقابية في تنفيذ حملات تموينية مكثفة بمركز ومدينة دسوق، في إطار متابعة توافر وجودة السلع الإستراتيجية والتموينية بالأسواق، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأسفرت الحملات، التي جرت تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، عن ضبط 300 شيكارة فول زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالي 15 طن فول دون بيانات ومجهولة المصدر داخل إحدى الثلاجات، و200 شيكارة ملح زنة الشيكارة 25 كجم بإجمالي 5 أطنان ملح دون فواتير داخل مخزن تعبئة.

كما تمكنت الحملة من ضبط كميات من الأسماك المملحة (الفسيخ) تقدر بـ60 كجم بدون بيانات تدل على ماهية المنتج أو تاريخ إنتاجه وصلاحيته داخل محلين للأسماك المملحة، وضبط 250 قطعة حلوى منتهية الصلاحية، و40 كجم حلوى بدون بيانات أو تاريخ إنتاج وصلاحية داخل محلين للحلويات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على استمرار الحملات التموينية والرقابية المكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من جودة السلع وضبط الأسواق، مشددًا على تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة الغذاء المتداول.

وأشاد محافظ كفرالشيخ بجهود الأجهزة التنفيذية والرقابية المشاركة في الحملات، موجهًا بمواصلة العمل الميداني المكثف لضمان توفير سلع آمنة للمواطنين وتحقيق الانضباط داخل الأسواق.