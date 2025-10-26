قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل توافق على دخول ممثل عن حماس إلى داخل الخط الأصفر.. لهذا السبب
أبومازن يتسلّم دعوة رسمية من الرئيس السيسي للمشاركة في افتتاح المتحف المصري
قوات الدعم السريع تعلن بسط سيطرتها على مدينة الفاشر غربي السودان
البابا تواضروس يعيّن الأنبا چوزيف نائبًا بابويًّا لإيبارشية جنوب إفريقيا
يشبه الأرض.. اكتشاف كوكب خارجي قد يصلح للحياة قريبا
أخبار التوك شو| خبر سار لمحبي الشتاء من الأرصاد.. وعبد الغفار: الرئيس السيسي وجه بالتوسع في التأمين الصحي الشامل
القومي لعلوم البحار يوقع مذكرات تفاهم مع البرتغال في مجال الاقتصاد الأزرق
وزير الشباب والرياضة يهنئ البطل سيف عيسى بذهبية العالم في التايكوندو
نتنياهو: إسرائيل هي من ستقرر القوات الدولية المسموح بوجودها في غزة
احمي نفسك وطفلك من عضة الكلب المصاب بالسعار.. طرق العلاج
ياسر جلال: أسعى لإعداد رؤية قانونية متكاملة لحقوق الأداء العلني للممثلين
جهاز حماية المستهلك يطمئن المواطنين بعدم تداول هذه السيارات في السوق المصري
محافظات

ضبط 300 شيكارة فول مجهولة المصدر و5 أطنان ملح دون فواتير بكفر الشيخ

محمود زيدان

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، جهود الأجهزة التنفيذية والرقابية في تنفيذ حملات تموينية مكثفة بمركز ومدينة دسوق، في إطار متابعة توافر وجودة السلع الإستراتيجية والتموينية بالأسواق، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأسفرت الحملات، التي جرت تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، عن ضبط 300 شيكارة فول زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالي 15 طن فول دون بيانات ومجهولة المصدر داخل إحدى الثلاجات، و200 شيكارة ملح زنة الشيكارة 25 كجم بإجمالي 5 أطنان ملح دون فواتير داخل مخزن تعبئة.

كما تمكنت الحملة من ضبط كميات من الأسماك المملحة (الفسيخ) تقدر بـ60 كجم بدون بيانات تدل على ماهية المنتج أو تاريخ إنتاجه وصلاحيته داخل محلين للأسماك المملحة، وضبط 250 قطعة حلوى منتهية الصلاحية، و40 كجم حلوى بدون بيانات أو تاريخ إنتاج وصلاحية داخل محلين للحلويات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على استمرار الحملات التموينية والرقابية المكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من جودة السلع وضبط الأسواق، مشددًا على تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة الغذاء المتداول.

وأشاد محافظ كفرالشيخ بجهود الأجهزة التنفيذية والرقابية المشاركة في الحملات، موجهًا بمواصلة العمل الميداني المكثف لضمان توفير سلع آمنة للمواطنين وتحقيق الانضباط داخل الأسواق.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ دسوق حملة تموينية

