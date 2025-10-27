وزير التعليم العالي يشارك في مؤتمر نحو العالمية “Going Global ” بلندن

غادر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الإثنين، متوجهًا إلى لندن، للمشاركة في المؤتمر السنوي نحو العالمية "Going Global" الذي سيقام بالمملكة المتحدة، خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الجاري، بحضور كل من د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود.جينا الفقي رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود.هبة فاروق رئيس جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية، ود.إبراهيم لطفي العميد الأسبق وأستاذ هندسة السيارات بكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان، ود.رشا حسين المستشار الثقافي المصري بلندن ومديرة البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية.

ومن المقرر أن يشارك الوزير في عدد من الجلسات الرئيسية بالمؤتمر، من بينها إطلاق تقرير "توسيع نطاق التعليم العالي الرقمي في مصر"، ونماذج التعليم العابر للحدود في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودور التعليم العالي في تعزيز المساواة بين الجنسين، بمشاركة نخبة من الوزراء، وصناع القرار، وخبراء التعليم الدوليين.

كما يعقد الوزير عدة لقاءات مع الوزراء ونواب الوزراء، وكبار المسؤولين المشاركين في فعاليات المؤتمر، إلى جانب وفود الدول والجامعات والمؤسسات التعليمية البريطانية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن عقد اجتماع مع الطلاب المصريين الدارسين بالمملكة المتحدة على هامش الزيارة، وذلك بمقر المكتب الثقافي المصري بلندن.

ويعد مؤتمر "Going Global" أحد أبرز الفعاليات الدولية التي ينظمها المجلس الثقافي البريطاني لدعم التعاون وتبادل الخبرات في التعليم العالي، حيث يجمع قادة الجامعات وصناع القرار من مختلف الدول، لمناقشة مستقبل التعليم العالي، وتعزيز الشراكات الدولية، وتدويل التعليم.