وزير التعليم العالي والبحث العلمي يهنئ جامعة الإسكندرية بمناسبة تصنيف مركز القسطرة التداخلية ضمن أفضل سبعة مراكز عالمياً

هنأ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، وأسرة كلية الطب والمستشفيات الجامعية ، بمناسبة إدراج مركز القسطرة التداخلية للقلب بالمستشفى الرئيسى الجامعى بكلية الطب، ضمن أفضل عشرة مراكز على مستوى العالم خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وحصوله على المرتبة السابعة عالميًا وفق التصنيف الصادر عن Cardiac Research Foundation (CRF) أثناء انعقاد مؤتمر Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT) 2025، أحد أهم المؤتمرات الدولية المتخصصة في أمراض القلب والتدخلات القلبية الدقيقة.

وجاءت هذه التهنئة عقب اعلان الجامعة عن هذا الإنجاز الذي حققته الجامعة في مجال الطب والبحث العلمي، والذي يُعد تتويجًا لجهود الجامعة وكوادرها الطبية في تطوير الخدمات الصحية والبحثية، بما يعكس المكانة المتميزة للجامعات المصرية على الساحة الدولية، ويؤكد ريادة مصر في المجالات الطبية والعلمية.

أعرب الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، عن فخره بهذا الإنجاز الكبير الذي يُعد تتويجًا لجهود متواصلة في تطوير الخدمات الطبية والبحث العلمي بجامعة الإسكندرية، مؤكدًا أن هذا التصنيف العالمي يعكس المكانة المتميزة للجامعة وكوادرها الطبية على الساحة الدولية، ويبرهن على كفاءة الأطباء المصريين وقدرتهم على تحقيق الريادة في كبرى المحافل العلمية العالمية.

وأشار إلى أن هذا التميز يعكس الدعم المستمر من الدولة لتطوير المنظومة الصحية والبحثية، ويجسد التزام جامعة الإسكندرية برسالتها في خدمة الإنسان والمجتمع، متمنيًا دوام التقدم لأسرة كلية الطب في مختلف المجالات الطبية والعلمية والبحثية.

وأشار الدكتور تامر عبد الله عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة عمل جماعي متكامل داخل قسم أمراض القلب بالتعاون مع إدارة الكلية والمستشفيات والمجتمع المدني، مشيراً إلى أن ما تحقق يُمثل نموذجاً مشرفاً فى وحدات التميز العلاجية التى تم إنشاؤها طبقاً لأعلى معايير الجودة، مما يعكس التزام الكلية الدائم بتقديم رعاية طبية متميزة .

وأضاف أن تصنيف مركز القسطرة التداخلية ضمن المراكز العشرة الأولى عالميًا يأتي نتيجة الجهد المتواصل الذي يقوده فريق العمل المتميز بقسم أمراض القلب، وحرصهم الدائم على مواكبة أحدث التقنيات فى تخصص القلب والأوعية الدموية، مؤكدًا أن كلية الطب بجامعة الإسكندرية مستمرة في دعم برامج التطوير الطبي والتدريب الإكلينيكي، بما يعزز مكانة الجامعة كأحد أهم الصروح الطبية والتعليمية فى المنطقة.