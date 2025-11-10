قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قنا .. مفتى الجمهورية يحذر من مخاطر الشائعات خلال ندوة بأكاديمية المعلمين
انتخابات النواب 2025 .. اقبال كثيف من الناخبين على لجان إمبابة وأوسيم
بالأعلام والأغاني الوطنية.. إقبال كثيف من الناخبين على لجنة "أم المؤمنين" بالعمرانية
بث مباشر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير عملية التصويت في اليوم الأول
انتخابات مجلس النواب 2025 .. استئناف عملية التصويت في الجيزة بعد الاستراحة
بعد انتهاء ساعة الراحة.. اللجان الفرعية تعيد فتح أبوابها بانتخابات مجلس النواب 2025
مايا مرسي من شفاء الأورمان: هتكسبي المعركة يا فرح وتتعافي بإذن الله
وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس نادي الشمس بإنجاز عمر الرملي بطل الجودو
شاهد.. عبد السند يمامة يتابع سير انتخابات النواب من غرفة عمليات الوفد
المتحف المصري الكبير يستقبل أكثر من 12 ألف زائر في يومه الـ 7
إغلاق اللجان لمدة 50 دقيقة لراحة القضاة في اليوم الأول من انتخابات النواب
هل تصالحا أم يخفيان الانفصال؟ هنادي مهنا وأحمد خالد صالح يثيران الجدل بعد ظهورهما الأخير
مرأة ومنوعات

ربات المنزل يجمعن بين الواجب الوطني والمطبخ: أكلات سهلة ليوم الانتخابات

الانتخابات
الانتخابات
ريهام قدري

في يوم الانتخابات، تحرص ربات المنزل على المشاركة بفعالية في هذا العرس الديمقراطي، سواء بالإدلاء بأصواتهن أو بتشجيع أفراد أسرهن على المشاركة. 

وبرغم انشغال اليوم، لا تتخلى الأمهات عن دورهن الأساسي في تجهيز الطعام للأسرة، لذا يبحثن عن أكلات سهلة وسريعة التحضير توفر الوقت والمجهود دون أن بمذاق الوجبة أو قيمتها الغذائية.


وفي مثل هذه الأيام، تفضل ربات البيوت إعداد وصفات بسيطة يمكن تحضيرها مسبقًا أو تجهيزها بسرعة بعد العودة من اللجان الانتخابية، مثل الساندويتشات السريعة، والمكرونة، والبطاطس، ورولات التورتيلا، والمخبوزات الخفيفة، إلى جانب المشروبات المنعشة التي تساعد على مقاومة التعب.


بهذا الشكل، تجمع الأم المصرية بين أداء واجبها الوطني وتقديم وجبات محببة ومغذية لعائلتها في الوقت نفسه.

