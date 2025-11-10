قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ادعوله بالرحمة .. بدرية طلبه تنعى إسماعيل الليثي
انتخابات مجلس النواب.. منظمات حقوقية ودولية تتابع سير التصويت في لجنة إمبابة
رئيس الوزراء: الدولة تساند المؤسسات الصحفية القومية لتحسين أوضاعها المالية والإدارية
الأمم المتحدة: التغطية الإعلامية بشأن غزة لم تكن متوازنة.. وحاولنا إظهار الحقيقة
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا والعظمى بالقاهرة 27
مفاوضات لإقامة مباراة ودية بين الأهلي المصري وأهلي جدة
تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة
آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته
قبل إغلاق الباب ..الناخبون يواصلون الإدلاء بأصواتهم في منشأة القناطر
وَجَع مالي قلبي .. رضا البحراوي ينعى إسماعيل الليثي
بدون أعراض نزلة البرد .. ما أسباب السعال الجاف؟
مصدر يكشف حقيقة وقوع حريق في المتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

كيف يحث الآباء أبناءهم على أهمية المشاركة في الانتخابات

الاطفال بانتخابات مجلس النواب
الاطفال بانتخابات مجلس النواب
ريهام قدري

المشاركة في الانتخابات ليست مجرد حق، بل هي واجب ومسؤولية تجاه المجتمع والدولة.

 ولأن الأطفال يتعلمون من خلال الملاحظة والتجربة المباشرة، فإن دور الآباء في توعية أبنائهم بأهمية التصويت يبدأ منذ الصغر.

 من خلال أساليب تربوية بسيطة، يمكن للأهل أن يغرسوا في أبنائهم فهم قيمة المشاركة، وتأثير كل صوت في تشكيل المستقبل، مع تشجيعهم على التفكير النقدي وتحمل المسؤولية كمواطنين فاعلين.

إليك مجموعة نصائح عملية يمكن للآباء استخدامها لحث أبنائهم على أهمية المشاركة في الانتخابات بأسلوب تربوي وبسيط:
1. ابدأ بالمثال الشخصي
اصطحب أطفالك معك عند التصويت إن أمكن، أو أظهر لهم عملية الإدلاء بصوتك بطريقة ممتعة.
الأطفال يتعلمون بالملاحظة؛ رؤيتهم لوالديهم يشاركون في الانتخابات تغرس لديهم السلوك المدني الإيجابي.


2. اشرح لهم الفكرة بطريقة مبسطة
استخدم لغة تناسب عمر الطفل: «الانتخابات طريقة يختار بها الناس من يقود بلدنا ويقرر القرارات المهمة».
اربط المشاركة بالنتائج المباشرة على حياتهم: مثل المدارس، الحدائق، المرافق العامة.


3. ناقش أهمية الصوت الواحد
وضّح لهم أن كل صوت مهم وأن المشاركة تمنحهم فرصة للتأثير على المستقبل.
يمكنك استخدام أمثلة واقعية أو قصص قصيرة عن أشخاص غيروا حياتهم ومجتمعهم بالمشاركة في الانتخابات.


4. شجع التفكير النقدي
اسألهم عن آرائهم حول مسائل بسيطة في الحياة اليومية وربطها بالاختيار واتخاذ القرار.
هذا يعزز لديهم فكرة أن الاختيار مسؤولية وأن لكل شخص رأي مهم.


5. اجعلها تجربة تعليمية ممتعة
اصنع نشاطًا بسيطًا مثل انتخابات منزلية صغيرة لاختيار لعبة أو وجبة، لتوضيح كيفية التصويت وأهمية الاختيار.
يمكن للأطفال رسم بطاقات أو صناديق اقتراع صغيرة لتقريب الفكرة لهم.


6. تحدث عن المسؤولية والواجب المدني
أوضح أن المشاركة في الانتخابات جزء من دور المواطن الصالح.
بيّن لهم أن المشاركة تساعد على بناء مجتمع أفضل لهم ولأصدقائهم.


7. التحفيز الإيجابي
امدحهم عند إبداء رأيهم أو التفكير في موضوعات تتعلق بالمجتمع.
اجعل النقاش عن الانتخابات فرصة لتعزيز الثقة بالنفس وفهم حقوقهم وواجباتهم.

انتخابات مجلس النواب مجلس النواب اهمية نزول الاطفال بساحة الانتخابات انتخابات مجلس النواب 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان اسماعيل الليثي

نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

سعر الذهب اليوم

هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 560 جنيها من قيمته

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين

فى أول أيام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. بخطوات بسيطة اعرف لجنتك الانتخابية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. اعرف لجنتك الانتخابية بخطوات بسيطة

الفنان القدير محمد صبحي

نقل محمد صبحي إلى العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية

أثناء توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم

مواطنو منشأة القناطر يتوافدون على انتخابات النواب لاختيار ممثليهم

بالصور

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي

آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته

إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي

تفاصيل وفاة إسماعيل الليثي بعد عام من رحيل إبنه

إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا

تشبه ميتسوبيشي.. تسريب صور سيارة نيسان نافارا الجديدة

نيسان
نيسان
نيسان

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد