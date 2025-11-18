العقود الآجلة للأسهم الأمريكية تتحرك بشكل طفيف بعد تراجع قطاع التكنولوجيا على الأسواق

شهد آداء العقود الآجلة للأسهم تحركاً طفيفاً، تشرين الثاني، بعد أن دفعت خسائر قطاع التكنولوجيا السوقَ عمومًا نحو الانخفاض، في وقت يترقب المستثمرون تقرير أرباح شركة إنفيديا وبيانات الوظائف التي تصدر لأول مرة بعد الإغلاق الحكومي هذا الأسبوع.

ارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 42 نقطة، أي ما يقل قليلاً عن 0.1%. كما صعدت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز بأقل من 0.1%، بينما زادت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.1%.

أغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية على خسائر جماعية في جلسة الإثنين مع استمرار الضغوط البيعية في وول ستريت بسبب مخاوف تضخم الذكاء الاصطناعي والتي دفعت التقييمات إلى مستويات باهظة.

كما يترقب المستثمرون النتائج الفصلية لشركات التجزئة وشركة Nvidia العملاقة للرقائق، وترقبهم أيضاً لتقرير الوظائف الأميركية الذي طال انتظاره هذا الأسبوع.

وسيصل موسم الأرباح الفصلية إلى نهايته بنتائج هذا الأسبوع من كبرى شركات التجزئة وول مارت وهوم ديبو وتارغت.



تراجع مؤشر الداو جونز بنسبة 1.2% أي ما يعادل 557 نقطة في يوم الإثنين مسجلاً ثالث خسارة يومية على التوالي وأدنى إغلاق يومي في نحو شهر.

وتراجع مؤشر S&P500 بنسبة 0.9% مسجلاً ثالث خسارة يومية على التوالي وأدنى إغلاق يومي في نحو شهر.

كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.8% في جلسة الثلاثاء مسجلاً أدنى إغلاق يومي في نحو شهر.

وقفز مؤشر الخوف بنسبة 13% ليغلق عند أعلى مستوياته في شهر.

قال روس مايفيلد، الخبير الاستراتيجي في شركة بيرد: "من المهم لشركة إنفيديا، من جهة، أن تؤكد استمرار الطلب، وأنها لا تشهد أي تباطؤ. ولكن ما لم تتخذ خطوةً أبعد، أعتقد أن ذلك سيُبقي السؤال الثاني مفتوحاً، وهو: نعلم بوجود طلب على الحوسبة، فما هو عائد الاستثمار للشركات التي تشتري كل هذه الرقاقات؟".

وأضاف: "إذا قدّموا أي توجيهات أو توقعات، ولو كانت متواضعة بعض الشيء، للطلب على رقاقاتهم، فإن السوق سيستقبل ذلك بسلبية".

مع تحركات اليوم، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 2% في نوفمبر، بعد تحقيق مكاسب على مدار ستة أشهر متتالية. انخفض المؤشر بأكثر من 3% عن أعلى مستوى تاريخي له مؤخراً، لكن مؤشر ناسداك، الذي يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا، في وضع أسوأ، حيث انخفض بأكثر من 5% عن مستواه القياسي.

خسر قطاع التكنولوجيا ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5% هذا الشهر، وانخفض بنحو 7% عن أعلى مستوى له.