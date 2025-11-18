قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للانتخابات: إلغاء الانتخابات بالدائرة الأولى الفيوم وسيتم الإعادة مرة أخرى
قانون الضوضاء.. بين حماية النوم وإسكات الأذان في إسرائيل
الهيئة الوطنية تحدد مواعيد إعادة الانتخابات في 19 دائرة بعد إلغاء النتائج
الرئيس السيسي يزور أكاديمية الشرطة.. ويتابع كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بها
مهيب عبد الهادي: سيد عبد الحفيظ يمر بحالة نفسية صعبة بسبب وفاة محمد صبري
فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات المرحلة الأولى بقطاع الصعيد
الهيئة الوطنية: إلغاء الانتخابات في 19 دائرة انتخابية بـ 7 محافظات
أنس محمد علي محمد هلول يفوز في انتخابات مجلس النواب دائرة أطفيح بالجيزة
الوطنية للانتخابات: فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في قطاع غرب الدلتا
إلغاء الانتخابات بإمبابة وإعادتها مرة أخرى
إبطال الانتخابات في 19 دائرة وإعادة التصويت بها بعد انتهاء العملية الانتخابية
أحمد بنداري: مصر تؤكد ريادتها المستمدة من خلال تماسك أبنائها قيادة وشعبا
اقتصاد

العقود الآجلة للأسهم الأمريكية تتحرك بشكل طفيف بعد تراجع قطاع التكنولوجيا على الأسواق

أسهم
أسهم
وكالات

شهد آداء العقود الآجلة للأسهم تحركاً طفيفاً، تشرين الثاني، بعد أن دفعت خسائر قطاع التكنولوجيا السوقَ عمومًا نحو الانخفاض، في وقت يترقب المستثمرون تقرير أرباح شركة إنفيديا وبيانات الوظائف التي تصدر لأول مرة بعد الإغلاق الحكومي هذا الأسبوع.

ارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 42 نقطة، أي ما يقل قليلاً عن 0.1%. كما صعدت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز بأقل من 0.1%، بينما زادت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.1%. 

أغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية على خسائر جماعية في جلسة الإثنين مع استمرار الضغوط البيعية في وول ستريت بسبب مخاوف تضخم الذكاء الاصطناعي والتي دفعت التقييمات إلى مستويات باهظة.

كما يترقب المستثمرون النتائج الفصلية لشركات التجزئة وشركة Nvidia العملاقة للرقائق، وترقبهم أيضاً لتقرير الوظائف الأميركية الذي طال انتظاره هذا الأسبوع.

وسيصل موسم الأرباح الفصلية إلى نهايته بنتائج هذا الأسبوع من كبرى شركات التجزئة وول مارت وهوم ديبو وتارغت.
 

تراجع مؤشر الداو جونز بنسبة 1.2% أي ما يعادل 557 نقطة في يوم الإثنين مسجلاً ثالث خسارة يومية على التوالي وأدنى إغلاق يومي في نحو شهر.

وتراجع مؤشر S&P500 بنسبة 0.9% مسجلاً ثالث خسارة يومية على التوالي وأدنى إغلاق يومي في نحو شهر.

كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.8% في جلسة الثلاثاء مسجلاً أدنى إغلاق يومي في نحو شهر.

وقفز مؤشر الخوف بنسبة 13% ليغلق عند أعلى مستوياته في شهر.

قال روس مايفيلد، الخبير الاستراتيجي في شركة بيرد: "من المهم لشركة إنفيديا، من جهة، أن تؤكد استمرار الطلب، وأنها لا تشهد أي تباطؤ. ولكن ما لم تتخذ خطوةً أبعد، أعتقد أن ذلك سيُبقي السؤال الثاني مفتوحاً، وهو: نعلم بوجود طلب على الحوسبة، فما هو عائد الاستثمار للشركات التي تشتري كل هذه الرقاقات؟".

 وأضاف: "إذا قدّموا أي توجيهات أو توقعات، ولو كانت متواضعة بعض الشيء، للطلب على رقاقاتهم، فإن السوق سيستقبل ذلك بسلبية".

مع تحركات اليوم، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 2% في نوفمبر، بعد تحقيق مكاسب على مدار ستة أشهر متتالية. انخفض المؤشر بأكثر من 3% عن أعلى مستوى تاريخي له مؤخراً، لكن مؤشر ناسداك، الذي يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا، في وضع أسوأ، حيث انخفض بأكثر من 5% عن مستواه القياسي. 

خسر قطاع التكنولوجيا ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5% هذا الشهر، وانخفض بنحو 7% عن أعلى مستوى له.

تعرف على 7 طرق تساعدك على تحسين الذاكرة..
تمارين لراحة العمود الفقري وتخفيف آلام الظهر

لماذا تخلت تسلا عن الأجزاء الصينية في سياراتها؟

تسلا
سميرة سعيد تلفت الأنظار بجمالها فى آخر جلسة تصوير لها

