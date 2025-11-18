قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليفاندوفسكي: كل دقيقة في الملعب أصبحت لها قيمة كبيرة بالنسبة لي
كريستيانو رونالدو يزور البيت الأبيض في لقاء رسمي مع دونالد ترامب
الخطيب: نعمل على استعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بعد التحديات الاقتصادية الأخيرة
دار الإفتاء تستطلع هلال جمادى الآخرة الخميس المقبل
الأردن يدين التصريحات الإسرائيلية التحريضية الداعية لاستهداف القيادة الفلسطينية
وزير الزراعة: الرقمنة أصبحت قلب التنمية الزراعية ومفتاح الأمن الغذائي
مائل للحرارة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025|فيديو
الرئيس السيسي يوجه وزير الصحة بمتابعة الحالة الصحية للفنان عمر خيرت وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي
جهود وزارة الزراعة في تقليل فاتورة استيراد القمح وتعزيز الاكتفاء الذاتي
حجازي يعتذر والشناوي يغيب.. 3 مفاجآت في اختيارات منتخب مصر لكأس العرب
عصابة مخدرات تستخدم تطبيق إلكتروني للتوغل بين المتعاطين| الداخلية تكشف الحيلة
متاح الآن أون لاين.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كلية التجارة جامعة قناة السويس تنظم ندوة دينية لتعزيز قيم التسامح واحترام الكبير

خلال اللقاء
خلال اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة

 نظمت كلية التجارة بجامعة قناة السويس بالتعاون مع منطقة وعظ الإسماعيلية ندوة دينية متميزة تناولت قيم التسامح واحترام الكبير، وذلك في إطار استكمال المبادرة الرئاسية والأزهرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" ورؤية "مجتمعاتنا أمانة".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور أحمد عزمي زكي عبد العزيز عميد كلية التجارة، وبإشراف تنفيذي الدكتورة ريمان أحمد عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور محمد يس مدير وحدة الدعم الأكاديمي بالجامعة، وتنـسيق الدكتورة مروة فوزي مدير وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية.

حاضر في الندوة فضيلة الشيخ أشرف السعيد مهدي مدير عام منطقة وعظ الإسماعيلية، وفضيلة الشيخ جمال عباس مدير الدعوة بمنطقة الأزهر بالإسماعيلية، حيث قدما طرحًا قيمًا يجمع بين الجانب الروحاني والبعد الاجتماعي، مسلطين الضوء على مجموعة من المبادئ التي تُعد أساسًا لبناء مجتمع متماسك يسوده الوعي والسلوك الإيجابي.

وقد تناول المحاضران أهمية احترام الكبير باعتباره قيمة إنسانية وإسلامية رفيعة، مشددين على ضرورة غرس هذا السلوك في نفوس الشباب تقديرًا لمكانة كبار السن ودورهم في المجتمع. كما أكدا قدسية المكان وأثر احترامه في بناء الوعي السليم، إلى جانب التركيز على قيمة المسامحة باعتبارها خلقًا نبويًا أصيلًا يُجسّد روح الإسلام القائم على الرحمة والتسامح.

وأشارا خلال الندوة إلى وصايا النبي صلى الله عليه وسلم بضرورة المسامحة حتى في أوقات العبادة والجهاد الروحي مثل الصيام، مما يعكس أن التسامح قيمة راسخة ينبغي أن تُلازم المسلم في كل حال، وأن تُترجم إلى سلوك يومي يعزز التماسك المجتمعي.

وقد شهدت الندوة تفاعلًا واسعًا من طلاب الكلية، حيث أسهمت في نشر الوعي بأهمية التحلي بهذه القيم السامية داخل المجتمع الجامعي، ودعم المناخ الإيجابي الذي يرسخ ثقافة الاحترام والتقارب والتسامح بين أفراد المجتمع.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

رئيس الهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

مداخلة الفريق كامل الوزير

كامل الوزير: الرئيس قالي بالنص ماعنديش مشكلة ألغي الانتخابات كلها

السيدة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر

سيارة فادي خفاجة

السيارة تهشمت.. نجاة الفنان فادي خفاجة من حادث سير

مداخلة المستشار أحمد بنداري

متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

ترشيحاتنا

ضريح الإمام ورش

باحث أثري يطالب بـ إنشاء مسجد ومدرسة تحمل اسم الإمام ورش

أبونا القمص ميخائيل عبد النور

وفاة القمص ميخائيل عبد النور كاهن الكنيسة المرقسية بالأزبكية

رئيس هيئة الدواء

رئيس هيئة الدواء فى جولة ميدانية لمتابعة استعداد تطبيق منظومة التتبع الدوائي

بالصور

طريقة عمل عيش التورتيلا في المنزل بخطوات دقيقة

طريقة عمل عيش التورتيلا في المنزل بخطوات دقيقة
طريقة عمل عيش التورتيلا في المنزل بخطوات دقيقة
طريقة عمل عيش التورتيلا في المنزل بخطوات دقيقة

إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية.. والمتابعون: في حاجة مش طبيعية

إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية…المتابعون في حاجة مش طبيعية
إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية…المتابعون في حاجة مش طبيعية
إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية…المتابعون في حاجة مش طبيعية

كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك

كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك
كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك
كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك

5 وصفات طبيعية فعّالة للتخلص من الهاموش في المطبخ

الهاموش
الهاموش
الهاموش

فيديو

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

د. هاني تمام

أستاذ بالأزهر: خدمة الناس وقضاء حوائجهم من أعظم القربات وأهم مقاصد الإسلام

إلهام عبد البديع

عمره ما هيحصل.. إلهام عبد البديع ترد على أنباء اعتزالها بالسرايا الصفرا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد