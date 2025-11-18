جامعة قناة السويس تواصل دعم مبادرة "تمكين" بفعالية توعوية لأسر الطلاب ذوي الإعاقة

نظم مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة فعالية توعوية بمقر المركز استهدفت أولياء أمور ومرافقي الطلاب بمختلف فئات الإعاقة، وذلك استكمالًا لفعاليات مبادرة "تمكين" الرئاسية.

جاء ذلك في إطار حرص جامعة قناة السويس على دعم وتمكين طلابها من ذوي الإعاقة وتعزيز دور الأسرة كشريك رئيسي في عملية التأهيل الأكاديمي والاجتماعي.

أقيمت الفعالية تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي الدكتور سامح عباس مدير المركز، الذين أكدوا جميعًا أهمية توفير منظومة دعم متكاملة تعزز مشاركة الطلاب ذوي الإعاقة في الحياة الجامعية بصورة عادلة وفاعلة.

قدّمت الندوة الدكتورة أروى نور الدين محمود صادق الشرقاوي، المدرس المساعد بقسم علم النفس التربوي بكلية التربية، حيث تناولت أبرز التحديات التعليمية والاجتماعية والنفسية التي تواجه أسر الطلاب ذوي الإعاقة، مع طرح استراتيجيات عملية للتعامل معها داخل المنزل والجامعة، بما يضمن دعمًا مستمرًا لرحلة الطالب الأكاديمية.

كما ناقشت الندوة قضايا تقبّل الإعاقة وضغوط الرعاية وصعوبات التواصل مع المؤسسات التعليمية، مشددة على أهمية الشراكة الحقيقية بين الأسرة والجامعة في تعزيز النمو الأكاديمي والعاطفي للطالب، إلى جانب تقديم مجموعة من الأدوات الإرشادية والتقنيات التربوية التي تساعد الأسر في أداء دورها بصورة أكثر وعيًا وفاعلية.

وساهمت الفعالية في رفع الوعي بأهمية الصحة النفسية للطلاب ذوي الإعاقة وضرورة توفير بيئة آمنة ومحفّزة تساعدهم على التقدم والإنجاز، بما يحقق أهداف مبادرة "تمكين" في دعم وتمكين هذه الفئة داخل المجتمع الجامعي، وترسيخ ثقافة الاحتواء والمساواة.