بينهم 3 معلمين.. مصرع 4 أشخاص في حادث تصادم بكفر الشيخ| شاهد

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، حادثًا مروعًا بين سيارة نقل ومركبة توكتوك على طريق «أبو دنيا - كوبري الهوكس».

تلقت غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، إشارة بوقوع حادث تصادم على طريق «أبو دنيا - كوبري الهوكس»، ووقوع مصابين ووفيات.

وهرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث، وتبين وفاة 4 أشخاص من بينهم معلمتان كانتا في طريقهما للمدرسة وسائق التوك توك وشخص آخر، وإصابة شخصين آخرين.

وقالت مصادر لـ «صدى البلد»، إن الحادث أسفر عن وفاة سائق التوكتوك ومُعلمة وإدارية ومعلم، وذلك أثناء توجههم إلى مدرستهم، وإصابة معلمة أخرى وتخضع لتلقي العلاج اللازم بمستشفى فوة المركزي.

وحرر رجال الشرطة المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق.