البحيرة: رفع 213 حالة إشغال من طرق دمنهور

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف المرور الميدانى ورفع كافة الإشغالات الواقعة على حرم الطريق العام والتعامل الفوري مع أي مخالفات تعيق حركة المواطنين ، وذلك لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية.

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة محمد مسعود تنفيذ حملاتها اليومية المكثفة ، حيث شنّ قسم الإشغالات حملات لإزالة الإشغالات أسفرت عن رفع 213 حالة إشغال متنوعة من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية بالمدينة،

وتم رفع 138 حالة إشغال من شوارع المستشفى و23 يوليو والجيش و الساعة و الجمهورية وعرابي و التيار العالي.

و قامت الحملة المسائية برفع 75 حالة إشغال من شوارع المستشفى و الجمهورية و الجيش و الساعة و التيار العالي والمعهد الديني.

تأتي هذه الحملات في إطار خطة شاملة تنفذها محافظة البحيرة بكافة مدن ومراكز المحافظة لرفع الإشغالات والتصدي لكافة صور التعديات ، بما يسهم في الحفاظ على ممرات مرورية آمنه للمواطنين وتحسين المظهر الجمالي والحضاري للمدن.