النيابة العامة: بيع 99 ألف مركبة مضبوطة بقيمة مليار و465 مليون جنيه
جولة تفقدية لسكرتير عام بورسعيد وقيادات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحطات الرفع
مدبولي: حجم الإنتاج المحلي من اللحوم يغطي 60%
مدبولي: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بتطوير التكنولوجيا والنماذج العمرانية الحديثة
مدبولي: محطة الضبعة النووية تعزز قدرة مصر على إنتاج الطاقة بشكل مستدام
مداعبة غير مقصودة.. نائب رئيس البنك الأهلي يعتذر للنادي الأهلي
الأزمة تشتعل.. مسئول أحد البنوك في ورطة.. والأهلي يتحرك قضائيا بـ 3 بلاغات
خريطة عالمية تكشف أخطر المناطق المهددة بـ زلازل هائلة.. اعرف الأماكن
رئيس الوزراء: بعثة صندوق النقد تصل مصر في أول ديسمبر
الوزراء يوافق على تخصيص أراض لإقامة مشروعات في عدد من المحافظات
بعد تصريح "التعليم بايظ".. الأهلي يقاضي مسئول في أحد البنوك بـ3 بلاغات
مدبولي: الضبعة صفحة جديدة لتوفير الطاقة بعمر افتراضي يتجاوز 60 عاما
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

البحيرة: رفع 213 حالة إشغال من طرق دمنهور

رفع الإشغالات بالبحيرة
رفع الإشغالات بالبحيرة
ساندي رضا

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف المرور الميدانى ورفع كافة الإشغالات الواقعة على حرم الطريق العام والتعامل الفوري مع أي مخالفات تعيق حركة المواطنين ، وذلك لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية.

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة محمد مسعود تنفيذ حملاتها اليومية المكثفة ، حيث شنّ قسم الإشغالات حملات لإزالة الإشغالات أسفرت عن رفع 213 حالة إشغال متنوعة من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية بالمدينة، 

وتم رفع 138 حالة إشغال من شوارع المستشفى و23 يوليو والجيش و الساعة و الجمهورية وعرابي و التيار العالي.

و قامت الحملة المسائية برفع 75 حالة إشغال من شوارع المستشفى و الجمهورية و الجيش و الساعة و التيار العالي والمعهد الديني.

تأتي هذه الحملات في إطار خطة شاملة تنفذها محافظة البحيرة بكافة مدن ومراكز المحافظة لرفع الإشغالات  والتصدي لكافة صور التعديات ، بما يسهم في الحفاظ على ممرات مرورية آمنه للمواطنين وتحسين المظهر الجمالي والحضاري للمدن.

البحيرة محافظة البحيرة رفع الإشغالات دمنهور

دورة تدريبية
طريقة عمل الباسطة السودانية كعب الغزال
بيطري الشرقية
رفع قمامة
