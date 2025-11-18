غلق تداولات بورصة عمان عند 9.8 مليون دينار

أغلقت بورصة عمان اليوم /الثلاثاء/، تداولاتها بإجمالي بلغ 9.8 مليون دينار، ما يعادل حوالي 13.8 مليون دولار، بعد تداول نحو 4.6 مليون سهم منفذة من خلال 3896 عقدًا.



وعن مستويات الأسعار، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم عند الإغلاق إلى 3406 نقاط، بارتفاع طفيف نسبته 0.03%.



وبينت مقارنة أسعار إغلاق الشركات المتداولة اليوم وعددها 106 شركات، أن 36 شركة سجلت ارتفاعًا في أسعار أسهمها، فيما انخفضت أسعار أسهم 35 شركة.



وعلى مستوى القطاعات، شهد القطاع المالي ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.02%، بينما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.01%، في حين استقر قطاع الخدمات عند نفس مستواه دون تغيير.