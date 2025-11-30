الدبلوماسية المصرية تعمل على الأرض لإنهاء الأزمة بغزة.. تفاصيل

أفاد عوض الغنام، مراسل «إكسترا نيوز»، بأن الحديث حتى اليوم يتركز على الخطاب الذي أرسله الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس السلطة الفلسطينية، مؤكّدًا فيه موقف مصر التاريخي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، موضحًا أن الرئيس في خطابه أشار إلى نقاط مهمة مرتبطة مباشرة بما يحدث على صعيد معبر رفح، إضافة إلى الجهود الدبلوماسية والسياسية التي تمارسها مصر لدعم القضية الفلسطينية.

وأشار «عوض»، خلال رسالة على الهواء، إلى أن الرئيس السيسي أشاد بصمود الفلسطينيين داخل قطاع غزة، ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل لإنقاذ الأزمة الإنسانية، مؤكدًا أنه على أرض الواقع قدمت مصر دعمًا متواصلًا عبر قوافل المساعدات، حيث تظهر الصور سيارات محملة بالمواد الغذائية والطبية، وأخرى بالمواد الأولية الخاصة بالمخيمات، جميعها تحمل العلم المصري وعلم الهلال الأحمر المصري.

وشدد على أن الفترة الماضية شهدت إنزالًا جويًا مستمرًا، واستقبال موانئ مصرية لعشرات السفن بالتنسيق مع دول عربية شقيقة، إضافة إلى استخدام مطار العريش على مدار الساعة لضمان إيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات، بما يشمل عشرات الآلاف من الأطنان الموجهة من جميع المحافظات المصرية.

وتابع: «خطاب الرئيس السيسي حمّل المجتمع الدولي المسؤولية الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يحدث في قطاع غزة، وضرورة التعجيل بالدخول إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، والبدء في ملف إعادة إعمار القطاع».