أخبار أسوان| تكريم مشرف أمن لأمانته.. تكثيف الجهود بالتأمين الشامل.. توصيل الغاز للمنازل.. وتمكين المرأة اقتصاديا

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق : 4/12/2025 أحداث متنوعة .

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان خلال إستقباله اليوم لمراقب الأمن بمعبد إدفو عبد الحليم حسن محمد بالنموذج المشرف الذي قدمه من خلال أمانته وإخلاصه بعدما أعاد حقيبة خاصة بسائحة أجنبية فقدتها أثناء زيارتها لمعبد إدفو .

محافظ أسوان يشيد بأمانة أحد العاملين بمعبد إدفو ويكرمه لإعادته حقيبة سائحة أجنبية

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أهمية إجراء وتقديم كافة التسهيلات الممكنة أمام المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل، مع ضرورة العمل على إيجاد أفضل الأساليب والآليات اللازمة لضمان القضاء على المشاكل والتحديات التى تحول دون تقديم الخدمة الطبية للمرضى بالجودة العالية.



محافظ أسوان يجتمع مع مدير فرع هيئة التأمين الصحى الشامل الجديد

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر، المهندس محمد قنديل والوفد المرافق له ، وبحضور اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ.

ويأتى ذلك من أجل الإسراع بوتيرة العمل بمشروع إدخال الغاز الطبيعى لمركز ومدينة كوم أمبو والذى سيشمل مصانع سكر كوم أمبو والأحياء والمناطق السكنية والأنشطة التجارية.

محافظ أسوان يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر لدفع العمل بمشروعات توصيل الغاز

جهود متنوعة

تواصل محافظة أسوان تنفيذ خطة شاملة لحصر وفحص كافة المعدات والسيارات التابعة للوحدات المحلية ومديريات الخدمات، وفى هذا الإطار، وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن، والجهات الخدمية بالتنسيق مع المهندس مصطفى جلال مدير إدارة الميكانيكا والكهرباء بالمحافظة بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لفرق العمل من إدارات المهندسين العسكريين والمركبات بوزارة الدفاع، والتى تقوم بإجراء الفحص الفنى الدقيق لهذه المعدات.

محافظة أسوان تبدأ فحصًا شاملًا للمعدات والسيارات لتعزيز كفاءة الخدمات والتنمية

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قيام فرع المجلس القومى للمرأة بإطلاق وتنظيم عدد 18 ورشة تدريبية حرفية تستهدف رفع مهارات السيدات والفتيات وتأهيلهن لسوق العمل وخاصة للأهالى بالقرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

قومي المرأة بأسوان.. انطلاق 18 ورشة تدريبية جديدة لتمكين المرأة اقتصاديا