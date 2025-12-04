محافظ أسوان يجتمع مع مدير فرع هيئة التأمين الصحى الشامل الجديد

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أهمية إجراء وتقديم كافة التسهيلات الممكنة أمام المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل، مع ضرورة العمل على إيجاد أفضل الأساليب والآليات اللازمة لضمان القضاء على المشاكل والتحديات التى تحول دون تقديم الخدمة الطبية للمرضى بالجودة العالية.

وأشار إلى أن رضاء المواطن هو الأساس المرجو تحقيقه لمختلف الجهود التنفيذية المبذولة .

جاء ذلك خلال إجتماع المحافظ مع الدكتور مصطفى أبو المجد مدير فرع هيئة التأمين الصحى الشامل الجديد حيث قدم المحافظ التهئنة للدكتور مصطفى أبو المجد على توليه مهام منصبه الجديد .

وأشار إلى حرصه لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة اللازمة لإحداث طفره ملموسة من خلال إقتحام كافة المشكلات والتحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

التأمين الصحى

وكلف الدكتور إسماعيل كمال مدير فرع هيئة التأمين الصحى الشامل الجديد بسرعة إعداد خريطة لكافة الأمكانيات الطبية والبشرية المتاحة بمختلف المستشفيات والوحدات الطبية ضمن المنظومة الجديدة ، بالإضافة إلى بيان بمتوسط أعداد المرضى والمترددين عليها وذلك تمهيداً لعقد إجتماع تنسيقى موسع مع مسئولى هيئة الرعاية الصحة ومديرية الصحة وغيرهم من الجهات المعنية وذلك لمناقشة وبحث التدخلات والإجراءات اللازمة لتحسين منظومة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه إستعرض الدكتور مصطفى أبو المجد لأهم الجهود المبذولة والخدمات الطبية المقدمة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ، بجانب عرض الخطط التنفيذية المتخذة لتقليل الكثافات ببعض الوحدات والمراكز الصحية والعمل على تقليل مؤشر زمن الحصول على الخدمة ، بالإضافة إلى التعاقد مع المزيد من الصيدليات الحرة لتوفير الأدوية بأسمائها وتركيزاتها الطبية المطلوبة وليست بدائلها .

ولفت إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل تعمل على إتاحة الفرصة لكبار السن وذوى الإعاقة للحصول على كافة الخدمات الصحية والعلاجية المطلوبة دون التقيد بالإتصال بالخط الساخن للحجز.

كما أوضح الدكتور مصطفى أبو المجد بأنه جارى دراسة تحديث وتطوير النظام لإتاحة إمكانية صرف العلاج بالكميات المطلوبة والكافية لمدة شهر أو شهرين للتخفيف عن كاهل المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضح الدكتور مصطفى أبو المجد بأن هيئة التأمين الصحى متعاقدة مع أكثر من 500 مركز طبى متخصص ومعتمد يتبع القطاع الخاص وذلك لإتاحة الفرصة أمام المرضى والمواطنين بإختيار أماكن العلاج المناسبة لهم بمختلف المحافظات الأخرى وخاصة بمحافظتى أسيوط والقاهرة .