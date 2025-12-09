قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

نادي سموحة: رفع حالة الجاهزية والاستعداد داخل جميع مرافق النادي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قرر مجلس إدارة نادي سموحة رفع حالة الجاهزية والاستعداد داخل جميع مرافق النادي الرياضية ، وبوجه خاص في الأنشطة المائية، وذلك انطلاقًا من مسؤولية مجلس إدارة نادي سموحة الكاملة تجاه أمن وسلامة الأعضاء وأبنائنا الرياضيين، ولضمان تطبيق أعلى المعايير المهنية داخل منشآت النادي الرياضية.

وأصدر المجلس بيانًا للتأكيد على اتخاذ عدد من الإجراءات:
- مراجعة شاملة وتحديث فوري لبروتوكولات الأمن والسلامة في حمامات السباحة.
- زيادة جاهزية طاقم الإنقاذ، والتأكد من تواجدهم الكامل خلال فترات التدريب والأنشطة.
- تعزيز التواجد الطبي من خلال القطاع الطبي والاسعافات الأولية أثناء التدريبات والفعاليات.
- فحص دوري لجميع الأجهزة والمعدات المساعدة لضمان كفاءتها التشغيلية.
- تفعيل غرفة الطوارئ المشتركة بين النشاط الرياضي والقطاع الطبي لضمان سرعة التدخل في أي موقف طارئ.
- إطلاق برنامج توعوي للأجهزة الفنية والإدارية حول الاسعافات الأولية.

وأكد مجلس الإدارة أن هذه القرارات تأتي ضمن سياسة النادي الثابتة في الحفاظ على بيئة آمنة ومحترفة لجميع الرياضيين،و ترسيخ ثقافة السلامة كأولوية قصوى في مختلف الأنشطة.

الاسكندرية نادي سموحة رفع الجاهزية سلامة الرياضين المنشآت الرياضية

