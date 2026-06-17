بيرناردو سيلفا ملكيًا.. ريال مدريد يحسم صفقة نجم مانشستر سيتي

حسم نادي ريال مدريد واحدة من أبرز صفقاته الصيفية، بعدما أعلن التعاقد مع الدولي البرتغالي بيرناردو سيلفا قادمًا من مانشستر سيتي، ليعزز صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكشف النادي الإسباني، عبر بيان رسمي، عن توصله لاتفاق مع اللاعب البرتغالي يقضي بتمثيله لريال مدريد خلال الموسمين المقبلين، على أن يستمر عقده حتى 30 يونيو 2028.

ويغادر بيرناردو سيلفا صفوف مانشستر سيتي بعد سنوات حافلة بالنجاحات، لعب خلالها دورًا مؤثرًا في تتويج الفريق بعدد من الألقاب المحلية والقارية، ليصبح أحد أبرز الأسماء في الكرة الأوروبية خلال العقد الأخير.

ويعوّل ريال مدريد على خبرات صاحب الـ30 عامًا وقدراته الفنية الكبيرة في وسط الملعب، خاصة أنه يمتلك سجلاً مميزًا في صناعة الفرص واللعب بأكثر من مركز هجومي، وهو ما يمنح الجهاز الفني خيارات متنوعة خلال الموسم المقبل.

وتأتي الصفقة ضمن خطة إدارة النادي لتدعيم الفريق بعناصر تمتلك الخبرة الدولية والقدرة على صناعة الفارق، في إطار الاستعداد للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية خلال المرحلة المقبلة.