قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لقاء قمة بين الرئيس السيسي وترامب في فرنسا.. والعلاقات الثنائية وأزمات الشرق الأوسط وملف المياه على رأس المباحثات
حسم مصري وتعهد أمريكي.. الرئيس السيسي: النيل أمن قومي.. وترامب: الملف أولويتنا القصوى
الرئيس السيسي: نثمن جهود الرئيس ترامب لإنهاء النزاعات حول العالم
ترامب: سيتم قصف إيران إذا لم تلتزم بمذكرة التفاهم
ترامب: الاتفاق مع إيران جيد لمنعها من الحصول على سلاح نووي
الرئيس السيسي يلتقي ترامب في فرنسا ويشيد بمتانة العلاقات المصرية الأمريكية.. والرئيس الأمريكي: مصر تحظى باحترام العالم
قمة استراتيجية في "إيفيان".. الرئيس السيسي يبحث تعزيز الشراكة وملفات المنطقة مع نظيره الأمريكي ترامب
ترامب يشيد بمواقف الرئيس السيسي معه.. شاهد ماذا قال؟
"جمبلاط" يجتمع مع مسئولي شركات المقاولات ويواصل تفقد مشروعات "حياة كريمة" بمحافظة أسيوط.. ويؤكد: سحب الأعمال من الشركات والجهات غير الملتزمة بخطط التنفيذ
خطوة انتقامية.. بن جفير يقرر تعيين أقارب قتلى إسرائيليين كمراقبي سجون على الفلسطينيين
الدولار والأونصة يغيران المعادلة.. والذهب يتحرك قرب أدنى مستوياته المحلية
كواليس لقاء الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي خلال اجتماعات قمة السبع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد منع ظهور محمد الغيطي لمدة شهر..هذه عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة

عبد العزيز مخيون ومحمد الغيطي
عبد العزيز مخيون ومحمد الغيطي
معتز الخصوصي

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، الموافقة على توصيات لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير وكيل المجلس، بإلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 بمنع ظهور محمد الغيطي، مقدم برنامج "البصمة" على قناة "الشمس"، لمدة شهر، وذلك على خلفية ما تضمنته حلقة البرنامج المذاعة بتاريخ 10 يونيو الجاري من انتهاك لحرمة الحياة الخاصة للفنان القدير الراحل عبدالعزيز مخيون.

يأتي هذا القرار بناء على تقرير الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي أثبتت تضمين محتوى الحلقة مخالفات الأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، وكذلك جلسة الاستماع، التي عُقدت أمس، بحضور الممثل القانوني لقناة "الشمس".

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة.

انتهاك حرمة الحياة الخاصة

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.

ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات  على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لجنة الشكاوى قانون تنظيم الصحافة والإعلام قناة الشمس محمد الغيطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة .. ترقبوها هنا

الدولار

انخفاض حاد في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه .. اعرف سعره الآن

الدواجن

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء 17-6-2026

حسام حسن

حسام حسن يبدأ التحرك قانونيا ضد رضا عبدالعال بعد هجومه على المنتخب

حمزة عبد الكريم

خبير لوائح رياضية: لا حقوق رعاية لـ «الكوم الأحمر» في صفقة حمزة عبدالكريم وفق لوائح «الفيفا»

محافظ الدقهلية

بنسبة نجاح 75.7%.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويهنئ الأوائل

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تحميل أولياء الأمور تكاليف تجهيزات لجان الثانوية العامة؟|توضيح رسمي الآن

ترشيحاتنا

موقف عفوي بين طالب ووكيل الأزهر بعد تفوقه ف

موقف عفوي بين طالب ووكيل الأزهر بعد تفوقه في مبادرة تحدي القراءة.. فيديو وصور

امتحانات الثانوية الأزهرية

غرفة امتحانات الثانوية الأزهرية: امتحان الفقه للقسم العلمي دون شكاوى

مواصفات الزي الشرعي للمرأة

مواصفات الزي الشرعي للمرأة.. الإفتاء تحدد 3 شروط يتحقق بها ستر العورة

بالصور

أطعمة غنية بالبروبيوتيك لتنظيم حركة الأمعاء وتحسين الهضم

أطعمة غنية بالبروبيوتيك لتنظيم حركة الأمعاء وتحسين الهضم
أطعمة غنية بالبروبيوتيك لتنظيم حركة الأمعاء وتحسين الهضم
أطعمة غنية بالبروبيوتيك لتنظيم حركة الأمعاء وتحسين الهضم

علامات تؤكد نقص الأكسجين في الجسم .. وأهم الإسعافات الأولية لإنقاذ الحالة

علامات تؤكد نقص الأكسجين في الجسم.. وأهم الإسعافات الأولية لإنقاذ الحالة
علامات تؤكد نقص الأكسجين في الجسم.. وأهم الإسعافات الأولية لإنقاذ الحالة
علامات تؤكد نقص الأكسجين في الجسم.. وأهم الإسعافات الأولية لإنقاذ الحالة

طريقة عمل سمك صيادية.. الوصفة الأصلية بخطوات سهلة وطعم مطاعم

طريقة عمل سمك صيادية.. الوصفة الأصلية بخطوات سهلة وطعم مطاعم
طريقة عمل سمك صيادية.. الوصفة الأصلية بخطوات سهلة وطعم مطاعم
طريقة عمل سمك صيادية.. الوصفة الأصلية بخطوات سهلة وطعم مطاعم

حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة .. خطوات بسيطة تُعيد لك الانتعاش والثقة

حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة.. خطوات بسيطة تعيد لك الانتعاش والثقة
حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة.. خطوات بسيطة تعيد لك الانتعاش والثقة
حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة.. خطوات بسيطة تعيد لك الانتعاش والثقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

المزيد