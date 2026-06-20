انتخاب الدكتور أحمد دراج أمينا لحزب العدل

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الأمين العام لحزب العدل، برئاسة النائب أشرف عبد الغني، فوز الدكتور أحمد دراج بمنصب الأمين العام للحزب، وذلك عقب انتهاء جولة الإعادة التي أجريت بينه وبين المهندس أحمد القناوي.

وحصل الدكتور أحمد دراج حصد 31 صوتًا، مقابل 27 صوتًا للمهندس أحمد القناوي، ليُعلن فوزه بمنصب الأمين العام لحزب العدل، وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للحزب.

انتهاء الجولة الأولى

جولة الإعادة أُجريت عقب انتهاء الجولة الأولى التي لم تسفر عن حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة، حيث جرت عملية التصويت والفرز في أجواء ديمقراطية اتسمت بالشفافية والنزاهة، وتحت إشراف اللجنة المشرفة على الانتخابات.