الحبس سنة لـ شخص في تزوير شهادات جامعية وتقليد أختام بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة شخص بالحبس سنة، بتهمة تزوير محررات رسمية وتقليد أختام جهات حكومية، واستخدامها في استخراج بطاقة رقم قومي وإلزامه بالمصروفات الجنائية.



تفاصيل القضية

وجاء في التحقيقات، أن المتهم اشترك مع آخر مجهول في تزوير شهادات تخرج وبيانات دراسية منسوبة إلى جامعة 6 أكتوبر، تضمنت بيانات غير صحيحة تفيد حصوله على مؤهلات ودرجات علمية لم ينلها، كما استخدم تلك المستندات في استخراج بطاقة رقم قومي أثبت بها أنه مهندس مدني حر، رغم عدم صحة ذلك.

كما أن المتهم اتخذ من تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية نشاطًا إجراميًا، مستخدمًا أجهزة حاسب آلي وبرامج تقنية لإعداد مستندات مزيفة تحاكي الأصلية.

وأكدت تقارير الفحص الفني والجهات المختصة أن الأختام المضبوطة مقلدة، كما تبين عدم صحة الشهادات المنسوبة إلى جامعة 6 أكتوبر، وعدم قيد المتهم بنقابة المهندسين.