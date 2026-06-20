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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي يحذر من هجوم روسي واسع محتمل ويؤكد استعداد أوكرانيا لمواجهة التصعيد

زيلينسكي
زيلينسكي
القسم الخارجي

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من احتمال شن روسيا هجوماً واسع النطاق على بلاده خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن كييف تتابع التحركات العسكرية الروسية وتستعد للتعامل مع أي تصعيد محتمل على جبهات القتال.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تتوقع تحركات عسكرية روسية جديدة، مشيراً إلى أن القوات الأوكرانية تعمل على تعزيز مواقعها الدفاعية ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة أي محاولة تقدم روسية. ولم يقدم الرئيس الأوكراني تفاصيل محددة حول طبيعة الهجوم المتوقع أو المناطق التي قد تستهدفها موسكو، لكنه شدد على ضرورة استمرار الدعم العسكري والسياسي الدولي لبلاده.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، التي دخلت عامها الثالث، وسط معارك متواصلة على عدة محاور في شرق وجنوب أوكرانيا، وتبادل للهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة بين الطرفين. 

وتقول كييف إن روسيا تواصل حشد قواتها في بعض المناطق الحدودية، بينما تؤكد موسكو من جانبها أن عملياتها العسكرية تهدف إلى تحقيق أهدافها الأمنية والعسكرية المعلنة.

ويشير محللون عسكريون إلى أن أي هجوم روسي واسع قد يعتمد على عوامل عدة، من بينها حجم القوات المشاركة، وقدرة موسكو على توفير الإمدادات، ومدى جاهزية الدفاعات الأوكرانية، إضافة إلى مستوى الدعم الغربي الذي تحصل عليه كييف.

وتأتي تصريحات زيلينسكي في وقت تواجه فيه أوكرانيا تحديات ميدانية متزايدة، أبرزها نقص الذخائر والضغوط على بعض الوحدات العسكرية، بالتزامن مع استمرار النقاشات الدولية حول مستقبل المساعدات العسكرية والمالية المقدمة لكييف.

من جانبها، تواصل الدول الغربية مراقبة تطورات الحرب، مع التأكيد على دعم أوكرانيا في مواجهة العمليات الروسية، بينما تدعو أطراف دولية إلى استئناف المسارات الدبلوماسية للوصول إلى تسوية تنهي القتال.

فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني جبهات القتال كييف روسيا

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