قوات الاحتلال تخطر الفلسطينيين بوقف البناء في 13 منشأة سكنية بالقدس

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بوقف البناء في 13 منشأة سكنية في بلدة بيت سوريك شمال غربي مدينة القدس المحتلة.

وقالت محافظة القدس، عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن سلطات الاحتلال سلمت إخطارات بوقف البناء لعدد من المواطنين في البلدة، طالت 13 منشأة سكنية، في إطار سياسة التضييق المتواصلة على البناء الفلسطيني في المحافظة.

وتواصل سلطات الاحتلال استهداف التجمعات الفلسطينية في القدس المحتلة عبر إخطارات وقف البناء والهدم، وفرض قيود مشددة على إصدار تراخيص البناء للمقدسيين، فيما يتواصل التوسع الاستيطاني والاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية.