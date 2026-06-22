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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة 10 متهمين بالخلية الإعلامية للإخوان.. غدا

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم اليوم، غدا الثلاثاء محاكمة 10 متهمين، في القضية رقم 579 لسنة 2025، جنايات التجمع، والمعروفة بالخلية الإعلامية.

وجاء فى أمر الإحالة أنه خلال الفترة من 2020 وحتى 20 يونيه 2020، المتهمون من الأول وحتي السادس، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر، بان تولوا مسئولية اللجان الإعلامية للإخوان في الداخل والخارج.

ووجه للمتهمين من السابع وحتى العاشر تهم الانضمام إلى الجماعة موضوع الاتهام، ووجه للمتهم العاشر تهم تمويل جماعة إرهابية.

الدائرة الثانية إرهاب إرهاب جماعة إرهابية

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