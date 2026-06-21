إبراهيم شير: موقف لبنان التفاوضي مع إسرائيل يضعف دون حزب الله.. وإيران ترى المفاوضات آخر نافذة دبلوماسية

أكد إبراهيم شير، الخبير في الشؤون الإيرانية، أن موقف لبنان في أي مفاوضات مع إسرائيل سيكون أضعف؛ في حال غياب دور حزب الله، مشيرًا إلى أن موازين القوى والواقع الميداني يفرضان تأثيرًا مباشرًا على مسار أي عملية تفاوضية.

وقال شير، خلال تصريحات لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أول من سعى إلى نسف طاولة المفاوضات، مؤكدا أن التطورات الأخيرة ألقت بظلالها على فرص التوصل إلى تفاهمات سياسية في المنطقة.

وتابع أن إيران لا تزال تنظر إلى المفاوضات الجارية باعتبارها آخر نافذة دبلوماسية متاحة، لافتًا إلى أن طهران ما زالت تعتبر نفسها في حالة حرب، وهو ما ينعكس على مواقفها السياسية وتعاطيها مع الملفات الإقليمية والدولية.

التطورات الميدانية

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تشهد تعقيدات متزايدة على المستويين السياسي والأمني، ما يجعل فرص التوصل إلى تسويات شاملة رهينة بالتطورات الميدانية ومواقف الأطراف المعنية.