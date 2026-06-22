مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء مبنى المدرجات المركزي

عقد مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية اجتماعه برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس الأمناء، وبحضور الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، وأعضاء المجلس.



وفي مستهل الجلسة، وجه مجلس الأمناء التهنئة إلى المهندس أيمن عطية بمناسبة توليه منصب محافظ الإسكندرية، معربًا عن خالص تقديره لما قدمه من دعم ومساندة لجامعة بنها الأهلية خلال فترة عمله محافظًا للقليوبية، والتي شهدت العديد من خطوات التطوير والنجاحات التي أسهمت في دعم مسيرتها ومكانتها بين الجامعات الأهلية.

كما قدم المجلس التهنئة للدكتور المهندس حسام عبد الفتاح بمناسبة توليه منصب محافظ القليوبية، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مهام عمله، مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة والجامعة فى مختلف المجالات.

وعلى هامش الاجتماع، أهدى مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية درع الجامعة إلى المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية تقديرًا لجهوده ودعمه المستمر للجامعة خلال فترة توليه مسؤولية محافظة القليوبية، وتسلم الدرع نيابة عنه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية.



وأكد الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس الأمناء، أن جامعة بنها الأهلية تواصل العمل وفق رؤية استراتيجية واضحة تستهدف تقديم نموذج متطور للتعليم الجامعي، من خلال توفير بيئة تعليمية حديثة تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية والمعايير الأكاديمية الدولية، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات والقدرات اللازمة للمنافسة في سوق العمل.



وأشاد " السعيد" بالعلاقة المتميزة بين جامعة بنها الأهلية وجامعة بنها الحكومية، مؤكدًا أنها تمثل نموذجا ناجحا وفريدًا للتعاون والتكامل بين الجامعات المصرية، حيث تقوم الشراكة بين المؤسستين على تبادل الخبرات والإمكانات والاستفادة من الكوادر العلمية والإدارية، بما يحقق التكامل في الأداء ويعزز جودة العملية التعليمية والبحثية.



وأضاف رئيس مجلس الأمناء أن الجامعة تستعد خلال شهر يوليو المقبل لتخريج أول دفعة من طلابها، وهو حدث يمثل محطة فارقة في تاريخ الجامعة ومسيرتها التعليمية، ويعكس حجم الجهد المبذول منذ تأسيسها، مشيرا إلى أن الجامعة نجحت خلال فترة وجيزة في كسب ثقة الطلاب وأولياء الأمور، وأصبحت نموذجًا متميزا للجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية.

من جانبه، أعرب الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية عن سعادته بالمشاركة في اجتماع مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، مؤكدا حرص المحافظة على تقديم مختلف أوجه الدعم للجامعة باعتبارها إحدى المؤسسات التعليمية الواعدة التي تمثل إضافة قوية لمنظومة التعليم الجامعي بالمحافظة، مشيدا بما حققته الجامعة من تطور ملحوظ في مختلف القطاعات الأكاديمية والبحثية والخدمية.



وأكد المحافظ أن الجامعة أصبحت تمتلك مكانة متميزة بين الجامعات، بفضل ما تقدمه من برامج تعليمية حديثة وما تشهده من توسعات ومشروعات تطويرية تسهم في دعم العملية التعليمية وخدمة المجتمع.



فيما أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن الجامعات الأهلية تمثل أحد أهم المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة في قطاع التعليم العالي، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى إتاحة تعليم جامعي عالي الجودة وفق أحدث المعايير الدولية، مع توفير برامج أكاديمية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.



وأشار " الجيزاوي" إلى أن تجربة جامعة بنها الأهلية تعكس نجاح الدولة في إنشاء جامعات حديثة قادرة على المنافسة وتقديم خدمات تعليمية متميزة، فضلا عن دورها في دعم منظومة التعليم العالي وتوفير فرص تعليمية متقدمة للطلاب.



وأكدت الدكتورة سهير شعراوي، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، أن ما تشهده الجامعة من تطور في مختلف القطاعات يعكس نجاح منظومة العمل المؤسسي داخل الجامعة، مشيرة إلى أن الفترة الماضية شهدت طفرة حقيقية في دعم البنية التحتية التعليمية والبرامج الأكاديمية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للطلاب ، وذلك بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية لتحديث قطاع التعليم العالي وتحقيق التنمية المستدامة.



وخلال الجلسة ووافق مجلس الأمناء على اعتماد تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن الربع الأول من العام الجامعي 2025/2026 خلال الفترة من الأول من سبتمبر 2025 وحتى 30 نوفمبر 2025، وكذلك تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن الربع الثاني من العام الجامعي خلال الفترة من الأول من ديسمبر 2025 وحتى 28 فبراير 2026.



كما وافق المجلس على تشكيل مجموعة عمل خارجية مستقلة تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين الدوليين في تطوير التعليم من الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وفرنسا وألمانيا والصين والبوسنة والهرسك، برئاسة الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي السابق، بهدف تقييم التخصصات الجامعية والبرامج الأكاديمية ومراجعتها وقياس مدى توافقها مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل الدولية، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وتعزيز القدرة التنافسية لخريجي الجامعة.



كما وافق مجلس الأمناء على توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مبنى مدرجات مركزي جديد بجامعة بنها الأهلية، والذي يعد أحد المشروعات التعليمية الاستراتيجية الداعمة للعملية التعليمية وتطوير البنية التحتية بالجامعة ، ويضم المشروع 32 قاعة ومدرجا للمحاضرات بطاقة استيعابية تقترب من 5 آلاف طالب، إلى جانب مكتبة مركزية حديثة ومكاتب لأعضاء هيئة التدريس، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم خطط الجامعة المستقبلية.



وأكد الدكتور جمال السعيد أن المشروع يأتي في إطار رؤية الجامعة للتوسع المستدام ومواكبة النمو المتزايد في أعداد الطلاب، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل وفق خطة طموحة تستهدف توفير منشآت تعليمية متطورة تعتمد على أحدث المعايير الأكاديمية والتكنولوجية.



وأضاف " السعيد" أن مبنى المدرجات الجديد يمثل إضافة نوعية لمنشآت الجامعة، وسيسهم بشكل كبير في زيادة القدرة الاستيعابية وتوفير قاعات دراسية ومحاضرات مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية، بما يدعم جودة العملية التعليمية ويعزز من قدرة الجامعة على استقبال أعداد أكبر من الطلاب خلال السنوات المقبلة.



وخلال الاجتماع، أحيط المجلس علما بما عرضه الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة بشأن الهيكل التنظيمي لمركز البحوث والتطوير والابتكار للعلوم المتلاقية والتكنولوجيا البازغة، وقواعد منح التميز العلمي للإداريين والعاملين بالجامعة، واللائحة الداخلية للورش الإنتاجية، وإنشاء مكتب للجودة الإدارية بالجامعة، إلى جانب مقترح تصميم وحدات المدرجات الجديدة.



كما استعرض رئيس الجامعة إطلاق نداء بحثي للعام الجامعي 2026/2027 لدعم المشروعات التطبيقية من خلال مركز البحوث والتطوير والابتكار، بما يعزز توجه الجامعة نحو دعم البحث العلمي وربط مخرجاته باحتياجات التنمية وسوق العمل.

واستعرض الدكتور تامر سمير أيضا برامج المدارس الصيفية المشتركة مع جامعتي سان بطرسبرج وبكين التكنولوجية، إلى جانب فرص التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات مع عدد من الجامعات الدولية المرموقة، فضلا عن ترشيح الدكتور عمر خالد ناصر للمشاركة في إحدى الفعاليات العلمية بجمهورية الصين الشعبية، في إطار دعم الكفاءات الأكاديمية وتعزيز حضور الجامعة في المحافل الدولية.



كما أحيط المجلس علما بما عرضه الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية بشأن القواعد والسياسات العامة المقترحة لقبول الطلاب الجدد للعام الأكاديمي 2026/2027، والمصروفات الدراسية والطاقة الاستيعابية للبرامج الأكاديمية المختلفة، والاستعدادات الخاصة ببدء الدراسة ببرنامج تكنولوجيا التخدير والرعاية المركزة بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.



واستعرض المجلس ما ورد من مجلس الجامعات الأهلية بشأن تشكيل لجنة تنفيذية لمراجعة وتطوير المناهج الدراسية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والرقمية واحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى نتائج دورة النشر الدولي الثالثة، والتصور النهائي لشهادات التخرج للطلاب المتوقع تخرجهم خلال العام الأكاديمي 2025/2026، واعتماد اللائحة الداخلية المعدلة لدرجة البكالوريوس بكلية الطب البشري.



كما أحيط المجلس تقرير الدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة لشؤون التوظيف والابتكار وريادة الأعمال، والذي تناول ما تم تنفيذه من أنشطة ومبادرات لدعم الطلاب والخريجين، وفرص التوظيف والتدريب المتاحة بالتعاون مع شركاء الجامعة، إلى جانب اللائحة الداخلية لنادي الخريجين ومبادرة "داعم" للتوظيف المؤقت التي تستهدف تأهيل الطلاب وصقل مهاراتهم وربطهم مبكرا بسوق العمل.

واستعرض الدكتور محمود صقر مستشار الجامعة للبحث العلمي والابتكار تقريرا حول أنشطة مركز البحوث والتطوير والابتكار للعلوم المتلاقية والتكنولوجيا البازغة، وما حققه المركز من خطوات متقدمة في دعم المشروعات البحثية التطبيقية وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية، باعتباره أحد الركائز الرئيسية لاستراتيجية الجامعة البحثية ، حيث المركز الباحثين والطلاب في تنفيذ مشروعات مبتكرة تسهم في إيجاد حلول عملية للتحديات التنموية، فضلًا عن دوره في بناء شراكات بحثية مع مؤسسات أكاديمية وصناعية داخل مصر وخارجها، بما يعزز مكانة الجامعة كمركز للإبداع والابتكار ونقل التكنولوجيا.



وفي ختام الاجتماع، وافق مجلس الأمناء على التعاون الطبي لتقديم خدمات الرعاية الصحية والتأمين الطبي لطلاب الجامعة، في إطار حرصها على توفير مظلة صحية متكاملة لطلابها.



كما وافق على تشغيل منظومة التكييف المركزي بالجامعة، واستكمال أعمال التشطيبات بمبنى العيادات الخارجية بمنطقة خدمات الإسكان الاجتماعي بالحي الرابع بمدينة العبور، والذي سيستخدم في تدريب طلاب الكليات الطبية وتقديم خدمات تعليمية وتدريبية متطورة تدعم العملية الأكاديمية بالجامعة.