حصر حجم الخسائر.. تفاصيل حريق مصنع كيماويات بالخانكة

شهدت مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية حالة من الاستنفار الكامل عقب اندلاع حريق داخل أحد مصانع البويات والزيوت، قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى مخزن للألومنيوم مجاور.

واستدعى تدخلًا سريعًا من قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية والأمنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنشآت المحيطة، وسط متابعة ميدانية مكثفة من قيادات المحافظة ومديرية الأمن.

الدفع ب18 سيارة إطفاء

وفور تلقي البلاغ، تم تقديم الدعم الكامل لقوات الحماية المدنية، حيث دفعت الأجهزة المختصة بـ18 سيارة إطفاء بقيادة اللواء هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، من بينها 12 سيارة تابعة لإدارة الحماية المدنية بالمحافظة و6 سيارات تابعة للإدارة العامة للحماية المدنية، إلى جانب فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق لمنع انتشار النيران إلى المناطق والمنشآت المجاورة وتأمين المواطنين.

كما تم الاستعانة بعدد من سيارات الإطفاء التابعة للمنطقة الجغرافية لشركات البترول للمشاركة في أعمال مكافحة الحريق والتبريد، في إطار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يساهم في تسريع عمليات السيطرة على النيران والحد من مخاطر امتدادها.

ندب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق

أمرت جهات التحقيق بندب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق الذي اندلع داخل مصنع كيماويات بالخانكة، وذلك للوقوف على أسباب الحادث وحصر حجم الخسائر والتلفيات.

معاينة ميدانية دقيقة، ورفع الأدلة من موقع الحريق



وانتقل فريق من خبراء المعمل الجنائي إلى موقع الواقعة لإجراء معاينة ميدانية دقيقة، ورفع الأدلة من موقع الحريق، تمهيدًا لإعداد تقرير فني يحدد أسباب اندلاع النيران، وما إذا كانت ناتجة عن ماس كهربائي أو أي أسباب أخرى.



وتواصل الأجهزة المعنية أعمال الحصر المبدئي للخسائر التي لحقت بالمصنع، بالتزامن مع استمرار إجراءات التبريد والتأمين من قبل قوات الحماية المدنية، لمنع تجدد اشتعال النيران.

السيطرة على الحريق



وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من السيطرة على الحريق فور تلقي البلاغ، دون وقوع خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

محافظ القليوبية



وأكد الدكتور المهندس حسام عبدالفتاح، محافظ القليوبية، استمرار أعمال التبريد داخل موقع الحريق بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، بمشاركة مكثفة من قوات الحماية المدنية، مدعومة باللودرات التي تواصل إزالة العوائق وفتح الممرات داخل المصنع، بما يتيح الوصول إلى بؤر الاشتعال والتعامل معها بشكل مباشر.



وشدد المحافظ على استمرار رفع درجة الاستعداد وعدم مغادرة موقع الحريق إلا بعد الانتهاء الكامل من أعمال التبريد، والتأكد من القضاء على جميع بؤر الاشتعال وتأمين الموقع بشكل كامل، حفاظًا على سلامة المواطنين والمنشآت المحيطة.