صرف تعويضات | لجنة من التضامن تصل موقع حريق مصنع الكيماويات بأبو زعبل

وصلت لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي في القليوبية إلى موقع حريق مصنع الكيماويات بمنطقة أبو زعبل، لبدء إجراءات حصر الخسائر والأضرار، تمهيدًا لبحث صرف التعويضات المستحقة وفقًا للضوابط المنظمة.



وتتولى اللجنة معاينة موقع الحريق وتقدير حجم التلفيات، إلى جانب فحص الموقف القانوني للمنشأة والتأكد من استيفاء التراخيص اللازمة، قبل إعداد تقرير شامل يتضمن قيمة الخسائر.



وعقب الانتهاء من أعمال الحصر، يتم رفع الطلب إلى مديرية التضامن الاجتماعي، ومنها إلى الوزارة، لدراسة الملف وتحديد قيمة التعويضات المالية المقررة لصاحب المنشأة وفقًا لما تنتهي إليه لجان التقييم.



وكان الحريق اندلع بالمصنع دون أن يسفر عن إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما تواصل الجهات المختصة أعمال التبريد ورفع آثار الحريق واستكمال الإجراءات اللازمة.



في سياق آخر شدد المحافظ على استمرار رفع درجة الاستعداد وعدم مغادرة موقع الحريق إلا بعد الانتهاء الكامل من أعمال التبريد، والتأكد من القضاء على جميع بؤر الاشتعال وتأمين الموقع بشكل كامل، حفاظًا على سلامة المواطنين والمنشآت المحيطة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية والأمنية متابعة الموقف ميدانيًا على مدار الساعة، مع استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان الانتهاء الآمن من أعمال التبريد.