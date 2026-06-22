بالأسلحة البيضاء.. إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بإحدى قرى الدقهلية

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة اثر وقوع مشاجرة بقرية طنبول الكبرى بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية حيث استخدمت فيها الأسلحة البيضاء.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بقرية طنبول الكبرى بالسنبلاوين.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وتبين إصابة كلا من، هند محمد شبكة اسماعيل 38 عاما بكدمات بالرقبة، إسلام محمد شبكة اسماعيل 32 عاما يجرح قطعي بالجبهة وكدمات متفرقة بالجسم، واصيبت خضرة اسماعيل محمد حسني 60 عاما بجرح قطعي باليد اليمنى وكدمات بالذراعين ، محمد شبكه اسماعيل

57 عاما بسحجات بالجسم واشتباه كسر بالذراع الأيسر بجروح باليد اليمنى وسالي رجب السيد 22 عاما بكدمات متفرقه بالجسم

تم نقل المصابببن إلى مستشفى السنبلاوين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.