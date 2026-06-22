انطلقت اليوم.. 190 طالبا وافدا بالأزهر يخوضون تصفيات مسابقة "مواهب وقدرات"

انطلقت صباح اليوم، الاثنين، فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للطلاب الوافدين والأجانب "مواهب وقدرات" في موسمها الخامس تحت شعار "عطاء يتجدد"، برعاية الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف د. نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، وذلك للطلاب الوافدين الدارسين بجميع المراحل التعليمية بالأزهر الشريف (ما قبل الجامعي – الجامعي – الدراسات العليا).

انطلاق التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للطلاب الوافدين والأجانب "مواهب وقدرات"

وتضمنت الفعاليات خمس مسابقات شارك فيها ما يقرب من ١٩٠ طالبًا وطالبة من الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، تنوعت بين مجالات الفنون المختلفة، حيث بدأت الفعاليات بمسابقة الرسم والزخرفة، التي شارك فيها نحو ٥٠ طالبًا وطالبة، وتولى تحكيمها كل من: الفنان التشكيلي محمد عبلة، والفنان عماد عبد المقصود، رئيس قسم الكاريكاتير ونائب رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، والدكتور فتحي حماد، مدرس التربية الفنية بكلية التربية- جامعة الأزهر.

كما تضمنت الفعاليات مسابقة الحرف والفنون التراثية، بمشاركة ٣٥ طالبًا وطالبة من الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، وتولى تحكيمها د. حامد السيد البذر، رئيس قسم التراث الشعبي بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، د. محمد العربي، رئيس قسم التربية الفنية بكلية التربية بجامعة الأزهر، د. يحيى مصطفى، أستاذ أشغال المعادن والصياغة بكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس.

واشتملت الفعاليات أيضًا على مسابقة الأشغال الفنية اليدوية، التي شارك فيها ٢٥ طالبًا وطالبة، وقد قام بتحكيم الأعمال كل من د. علي المليجي، عميد كلية التربية النوعية بجامعة القاهرة سابقا، د. عائشة بدوي، عضو المكتب الفني بمكتب وكيل الأزهر، د. دعاء صبري، عضو المكتب الفني لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وتضمنت الفعاليات مسابقة الخط العربي، التي شارك فيها ٤٠ طالبًا وطالبة، وتولى تحكيمها: الفنان التشكيلي شرين عبد الحليم، والفنان إسماعيل عبده، الخطاط والفنان التشكيلي- المشرف الفني على رواق الخط العربي والزخرفة بالجامع الأزهر، والفنان عبده الجمال، أستاذ الخط العربي بالمدرسة الملكية خليل أغا ورواق الأزهر الشريف.

واختتمت الفعاليات بمسابقة الفنون الرقمية، التي شارك فيها ٣٥ طالبًا وطالبة، وقد قام بتحكيم الأعمال كل من عمرو عبد الله عفيفي، رئيس قسم التصوير بوكالة رويترز، والدكتور أحمد أبو زيد، وطارق الأشهب، عضوا المركز الإعلامي بمجمع البحوث الإسلامية.

وفي هذا الإطار، صرحت د. نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، أن هذه المسابقات تهدف إلى خلق تنوع علمي ثقافي فكري بين الطلاب الوافدين المتميزين وحفظة القرآن الكريم، كما تسعى لتنمية المواهب والقدرات الإبداعية للطلاب الوافدين والأجانب، وتحصينهم من الأفكار المتطرفة التي تتعارض مع المنهج الأزهري الوسطي.

وعقب انتهاء التصفيات، سيُعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب اختيار أفضل عشرة طلاب وافدين في كل محور من محاور المسابقة، بإجمالي جوائز مالية قدرها ١.٠٢٧.٥٠٠ جنيه مصري (مليون وسبعة وعشرون ألفًا وخمسمائة جنيه)، تُمنح لعدد ١٧٠ فائزًا، بالإضافة إلى شهادات شكر وتقدير لجميع الفائزين، كما سيُنظم المركز حفلًا لتكريم الفائزين، بحضور عدد من قيادات الأزهر الشريف، والسفراء، والوزراء، والشخصيات العامة رفيعة المستوى.