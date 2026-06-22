قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عايز يهرب من الردار.. القبض على صاحب مكتب مقاولات طمس لوحات سيارته
ما هو دور إبستين .. أسباب سقوط حكومة ستارمر رغم تحقيق أكبر أغلبية في القرن
هل يعود إلى 46 جنيهًا؟.. سعر الدولار يتراجع في جميع البنوك
موجة هبوط بأسعار الأسماك اليوم .. والبلطي يبدأ من 71 جنيهًا للكيلو
يحضر ولادة طفله الأول | أول رد فعل من صحيفة فرنسية بعد انتقاد دوكو
انطلقت اليوم.. 190 طالبا وافدا بالأزهر يخوضون تصفيات مسابقة "مواهب وقدرات"
بعد أنباء تزويرها | تحرك حكومي يحسم حقيقة الـ50 جنيه بدون شريط هولوجرامي
الإصابة تنهي مشوار "شلوتربيك" مع منتخب ألمانيا بكأس العالم
أمير هشام يتغنى بحسام حسن: يواصل كتابة التاريخ مع الفراعنة
القوات المسلحة تنفذ أكبر حملة ضد المتسللين وعناصر التنقيب عن الذهب في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية .. وتحذر من المساس بالأمن القومي المصري
بط المونديال .. بطتان تخطفان الأضواء من نجوم كأس العالم 2026
اقتصادية النواب : منظومة الدعم العيني كانت تشهد تسربًا كبيرًا للسلع المدعمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

انطلقت اليوم.. 190 طالبا وافدا بالأزهر يخوضون تصفيات مسابقة "مواهب وقدرات"

المسابقة العالمية "مواهب وقدرات"
المسابقة العالمية "مواهب وقدرات"
أحمد سعيد

انطلقت صباح اليوم، الاثنين، فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للطلاب الوافدين والأجانب "مواهب وقدرات" في موسمها الخامس تحت شعار "عطاء يتجدد"، برعاية الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف د. نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، وذلك للطلاب الوافدين الدارسين بجميع المراحل التعليمية بالأزهر الشريف (ما قبل الجامعي – الجامعي – الدراسات العليا).

انطلاق التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للطلاب الوافدين والأجانب "مواهب وقدرات"

وتضمنت الفعاليات خمس مسابقات شارك فيها ما يقرب من ١٩٠ طالبًا وطالبة من الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، تنوعت بين مجالات الفنون المختلفة، حيث بدأت الفعاليات بمسابقة الرسم والزخرفة، التي شارك فيها نحو ٥٠ طالبًا وطالبة، وتولى تحكيمها كل من: الفنان التشكيلي محمد عبلة، والفنان عماد عبد المقصود، رئيس قسم الكاريكاتير ونائب رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، والدكتور فتحي حماد، مدرس التربية الفنية بكلية التربية- جامعة الأزهر.

كما تضمنت الفعاليات مسابقة الحرف والفنون التراثية، بمشاركة ٣٥ طالبًا وطالبة من الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، وتولى تحكيمها د. حامد السيد البذر، رئيس قسم التراث الشعبي بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، د. محمد العربي، رئيس قسم التربية الفنية بكلية التربية بجامعة الأزهر، د. يحيى مصطفى، أستاذ أشغال المعادن والصياغة بكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس.

واشتملت الفعاليات أيضًا على مسابقة الأشغال الفنية اليدوية، التي شارك فيها ٢٥ طالبًا وطالبة، وقد قام بتحكيم الأعمال كل من د. علي المليجي، عميد كلية التربية النوعية بجامعة القاهرة سابقا، د. عائشة بدوي، عضو المكتب الفني بمكتب وكيل الأزهر، د. دعاء صبري، عضو المكتب الفني لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وتضمنت الفعاليات مسابقة الخط العربي، التي شارك فيها ٤٠ طالبًا وطالبة، وتولى تحكيمها: الفنان التشكيلي شرين عبد الحليم، والفنان إسماعيل عبده، الخطاط والفنان التشكيلي- المشرف الفني على رواق الخط العربي والزخرفة بالجامع الأزهر، والفنان عبده الجمال، أستاذ الخط العربي بالمدرسة الملكية خليل أغا ورواق الأزهر الشريف.

واختتمت الفعاليات بمسابقة الفنون الرقمية، التي شارك فيها ٣٥ طالبًا وطالبة، وقد قام بتحكيم الأعمال كل من عمرو عبد الله عفيفي، رئيس قسم التصوير بوكالة رويترز، والدكتور أحمد أبو زيد، وطارق الأشهب، عضوا المركز الإعلامي بمجمع البحوث الإسلامية.

وفي هذا الإطار، صرحت د. نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، أن هذه المسابقات تهدف إلى خلق تنوع علمي ثقافي فكري بين الطلاب الوافدين المتميزين وحفظة القرآن الكريم، كما تسعى لتنمية المواهب والقدرات الإبداعية للطلاب الوافدين والأجانب، وتحصينهم من الأفكار المتطرفة التي تتعارض مع المنهج الأزهري الوسطي.

وعقب انتهاء التصفيات، سيُعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب اختيار أفضل عشرة طلاب وافدين في كل محور من محاور المسابقة، بإجمالي جوائز مالية قدرها ١.٠٢٧.٥٠٠ جنيه مصري (مليون وسبعة وعشرون ألفًا وخمسمائة جنيه)، تُمنح لعدد ١٧٠ فائزًا، بالإضافة إلى شهادات شكر وتقدير لجميع الفائزين، كما سيُنظم المركز حفلًا لتكريم الفائزين، بحضور عدد من قيادات الأزهر الشريف، والسفراء، والوزراء، والشخصيات العامة رفيعة المستوى.

مواهب وقدرات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للطلاب الوافدين والأجانب مواهب وقدرات انطلاق التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للطلاب الوافدين والأجانب مواهب وقدرات الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ32؟.. جميع السيناريوهات قبل مواجهة إيران

سعر الذهب

1700 جنيه.. سعر الذهب يواصل الهبوط وعيار 21 يسجل خسارة كبيرة من القمة

منتخب مصر

بعد ثلاثية نيوزيلندا.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ32

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين

محافظ البحيرة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة لعام 2025-2026

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 بعد الفوز على نيوزيلندا

إبراهيم حسن

لأسباب أمنية.. إبراهيم حسن يكشف سبب عودة المنتخب إلى سبوكين قبل لقاء إيران

صورة من الحادث

القبض على قائد السيارة الملاكي في حادث البايكرز بالإسكندرية

ترشيحاتنا

شراكة

وجهات تجارية جديدة بالقاهرة تستقطب علامات عالمية.. تفاصيل

الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية

الرعاية الصحية: اعتماد وحدة السكتة الدماغية بمجمع الإسماعيلية الطبي من المنظمة العالمية (WSO)

بحوث الصحراء يطرح رؤيته حول الأمن المائي في مؤتمر دولي

حلول مبتكرة للأمن المائي.. بحوث الصحراء يطرح رؤيته في مؤتمر دولي

بالصور

انتعاش مع كل ملعقة.. طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل

طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود
طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود
طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود

منذ 5 سنوات لم يجلس دقيقة واحدة.. قصة راهب هندي نذر الوقوف 12 عاما كاملة والطب يحذر

يواصل راهب هندي الوقوف بشكل متواصل منذ خمس سنوات كاملة دون أن
يواصل راهب هندي الوقوف بشكل متواصل منذ خمس سنوات كاملة دون أن
يواصل راهب هندي الوقوف بشكل متواصل منذ خمس سنوات كاملة دون أن

القوات المسلحة: القيام بحملات مكبرة ضد العناصر الإجرامية والتنقيب غير المشروع عن الذهب في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية

القوات المسلحة
القوات المسلحة
القوات المسلحة

تفاصيل حلقة عزيز الشافعي مع صاحبة السعادة قبل عرضها | صور

صاحبة السعادة
صاحبة السعادة
صاحبة السعادة

فيديو

بط المونديال  

بط المونديال .. بطتان تخطفان الأضواء من نجوم كأس العالم 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

المزيد