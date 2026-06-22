إلهام شاهين تخطف الأنظار بإطلالة وسط الطبيعة.. صور

شاركت الفنانة إلهام شاهين، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.

وكتبت إلهام شاهين : “ربنا سبحانه تعالى هو المبدع العظيم .. أجمل أوقاتى مع الطبيعه البديعه .. الخضرة و الجبل و السماء بألوانها البديعه وقت الغروب .. نشكر الله على هذا الجمال والإبداع”.

وانضمت الفنانة إلهام شاهين لأبطال الفيلم السينمائي الجديد "حين يكتب الحب".

يشارك في بطولة فيلم "حين يكتب الحب" عدد كبير من النجوم من بينهم أحمد الفيشاوي ومعتصم النهار وجميلة عوض وشيري عادل ومحسن بن منصور وسارة بركة وإلهام صفي الدين وشريف حافظ وعدد آخر من الفنانين.

فيلم "حين يكتب الحب" من تأليف سجى محمد الخليفات وإنتاج نايف عبد الله ومن إخراج محمد هانى، وتدور أحداثه في إطار رومانسي.