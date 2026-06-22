مقتل ضابط شرطة في كندا ومشتبه به في إطلاق نار بمونتريال

ذكرت صحيفة "لا جورنال دو مونتريال" الكندية، التي تنشر تقاريرها باللغة الفرنسية، أن ضابط شرطة ومشتبهاً به في إطلاق نار قُتلا في تبادل لإطلاق النار في حي كوت دي نيج بمدينة مونتريال، بالقرب من فندق هيلتون، كما أفادت الصحيفة بإصابة مدني واحد على الأقل في الحادث.

تم إصدار تنبيه طارئ يفيد بوجود مشتبه به مسلح وخطير، وفقا لما أوردته شبكة سي بي سي نيوز الإخبارية الأمريكية.

تحث شرطة مونتريال سكان كوت دي نيج على البقاء في منازلهم، وإغلاق أبوابهم، وتجنب المنطقة المحيطة بشارعي دي كورتراي وترانس آيلاند.

صرح جان بيير برابانت، المتحدث باسم شرطة مونتريال: "نطلب من الجميع تجنب المنطقة. الوضع خارج عن السيطرة".