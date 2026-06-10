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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ولي العهد البحريني يؤكد الحرص على مواصلة الدفع بالعلاقات الثنائية المتميزة مع كندا

ولي عهد البحريني ووزيرة خارجية كندا
ولي عهد البحريني ووزيرة خارجية كندا

أكد ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على ما يجمع البحرين وكندا من علاقات ثنائية متميزة، تحظى بحرصٍ متبادل على مواصلة الدفع بمساراتها نحو آفاق أكثر تميزًا واتساعًا على كافة الأصعدة، بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة، مشيرًا إلى أهمية البناء على ما تحقق على صعيد التعاون والتنسيق المشترك لخلق فرص واعدة تعود بالنماء والازدهار.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم / الأربعاء / بوزيرة خارجية كندا أنيتا أناند، التي تزور البحرين حاليا للمشاركة في الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا؛ حيث أعرب الأمير سلمان بن حمد عن تمنياته بأن تُكلل الاجتماعات بالنجاح والتوفيق، وتحقق الأهداف المرجوة، وأن تكون مخرجاتها دافعًا لتعزيز التعاون المشترك بين دول المجلس وكندا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأشار الأمير سلمان بن حمد إلى الأهمية التي يمثلها الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكندا، في تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين بمختلف المجالات بما يحقق الأهداف المشتركة ويدعم مساعي ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.

من جانبها، أكدت أنيتا دعم كندا للبحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، مشيرةً إلى ضرورة فتح مضيق هرمز، صونًا لحرية الملاحة البحرية.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض مسارات العلاقات الثنائية وسبل تنمية التعاون والتنسيق الثنائي في كافة المجالات وخاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حمد آل خليفة وزيرة خارجية كندا

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