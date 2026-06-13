كندا تكشف عن حزمة دعم إنساني جديدة للفلسطينيين بقيمة 100 مليون دولار

أعلنت الحكومة الكندية تخصيص 100 مليون دولار لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، في إطار جهودها للتخفيف من تداعيات الأزمة الإنسانية المتفاقمة وتوفير المساعدات الأساسية للمتضررين.

وأوضحت وزارة الخارجية الكندية في بيان صحفي اليوم السبت إن الوزيرة أنيتا أناند، أعلنت هذا الدعم الإنساني في العاصمة الفرنسية باريس حيث يجتمع قادة غربيون لمناقشة التحديات المتزايدة التي تحول دون التوصل إلى حل الدولتين.

وأفادت الوزارة بأن التمويل سيُوجه إلى وكالات الأمم المتحدة والصليب الأحمر وغيرها من الجهات لمعالجة ما وصفه بتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة وتصاعد العنف في الضفة الغربية من قبل المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين.

ويُخصص هذا التمويل الجديد، الذي يرفع إجمالي الدعم الكندي للفلسطينيين إلى 500 مليون دولار منذ أواخر عام 2023، لتلبية الاحتياجات الأساسية كالمساعدات الطبية والغذاء والماء، بالإضافة إلى مبادرات السلام والاستقرار.