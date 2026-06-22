مصر تقود مشاورات عربية مكثفة .. لقاءات دبلوماسية لتعزيز أمن واستقرار المنطقة

عكست اللقاءات الثنائية المكثفة التي عقدها الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، على هامش أعمال الدورة العادية المستأنفة الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية المنعقدة في العاصمة الأردنية عمّان، حرص مصر على تعزيز التنسيق والتشاور مع الدول العربية الشقيقة إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والأوضاع في لبنان وليبيا، إلى جانب متابعة مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية وانعكاساته على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وجاءت سلسلة اللقاءات التي أجراها الوزير مع نظرائه من الجزائر والعراق ولبنان والأردن وتونس، إلى جانب مشاركته في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، لتؤكد استمرار الدور المصري المحوري في دعم العمل العربي المشترك وتعزيز التعاون الثنائي مع الدول الشقيقة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، فضلاً عن تنسيق المواقف العربية تجاه القضايا الإقليمية الملحة.

العلاقات المصرية الجزائرية.. تعاون متنامٍ وتنسيق بشأن ليبيا

استهل وزير الخارجية لقاءاته باجتماع مع أحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري، حيث أشاد الجانبان بمتانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين وما تشهده من تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.

وأكد الوزير عبد العاطي أهمية متابعة تنفيذ مخرجات الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة التي انعقدت بالقاهرة في نوفمبر الماضي، والبناء على ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومشروعات تعاون تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وعلى الصعيد الإقليمي، حظي الملف الليبي باهتمام خاص خلال اللقاء، حيث شدد الوزيران على أهمية استمرار التنسيق بين البلدين بشأن دعم وحدة ليبيا والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، مع الإشادة بنتائج اجتماع آلية دول الجوار الثلاثية حول ليبيا الذي استضافته القاهرة في مايو الماضي، باعتباره إطاراً مهماً لتعزيز الاستقرار ومنع أي محاولات للمساس بوحدة الدولة الليبية.

مصر والعراق.. شراكة استراتيجية وتوافق حول أمن المنطقة

وفي لقائه مع الدكتور فؤاد حسين، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، أكد الوزير عبد العاطي عمق العلاقات الأخوية التي تربط القاهرة وبغداد، مشدداً على أهمية مواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية.

كما أكد أهمية آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق باعتبارها نموذجاً عربياً ناجحاً للتكامل الاقتصادي والتنسيق السياسي، بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث.

وجدد وزير الخارجية دعم مصر الكامل لوحدة العراق وسيادته ورفض أي تدخلات خارجية في شؤونه الداخلية، مؤكداً أن استقرار العراق يمثل ركناً أساسياً من أركان الأمن القومي العربي.

وشهد اللقاء تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية عقب التوصل إلى مذكرة التفاهم، حيث أكد الجانبان أهمية استثمار التقدم المحرز في هذا المسار بما يسهم في خفض التوترات وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

دعم مصري ثابت للبنان في مواجهة التحديات

كما التقى الوزير عبد العاطي بيوسف رجي، وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، حيث جدد التأكيد على وقوف مصر إلى جانب لبنان في مواجهة التحديات الراهنة، ورفضها الكامل لأي انتهاك لسيادته أو المساس بوحدة وسلامة أراضيه.

وأكد وزير الخارجية دعم مصر للتطبيق الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، بما يتيح للجيش اللبناني ومؤسسات الدولة بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.

وأدان الوزير الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي والمنشآت اللبنانية، معتبراً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما شدد على دعم مصر للمؤسسات الوطنية اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، وتعزيز جهود الدولة اللبنانية في تثبيت الأمن وحصر السلاح.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية اللبناني عن تقدير بلاده للدور المصري الداعم للبنان على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

القاهرة وعمّان.. تنسيق وثيق بشأن فلسطين والتطورات الإقليمية

وفي إطار التشاور المستمر بين البلدين، عقد وزير الخارجية لقاءً مع أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، والبناء على ما تحققه اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة من نتائج إيجابية.

كما ناقش الوزيران تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث شددا على أهمية البناء على ما تحقق من تقدم لدعم جهود خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد الوزيران ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من المبادرات المطروحة لوقف التصعيد، وضمان دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة دون عوائق، إلى جانب رفض الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على مواصلة التنسيق الوثيق والتشاور المستمر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

مصر وتونس.. دفع التعاون الاقتصادي وتعزيز التشاور السياسي

وخلال لقائه مع محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أكد الوزير عبد العاطي خصوصية العلاقات المصرية التونسية وما تستند إليه من روابط تاريخية وشعبية راسخة.

وأشاد الوزير بنتائج الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة التي انعقدت بالقاهرة العام الماضي، مؤكداً أهمية متابعة تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الجانبين بما يعزز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

كما أعرب عن تطلع مصر لمشاركة فاعلة في منتدى الاستثمار الذي تستضيفه تونس، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وتناول اللقاء كذلك عدداً من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا والقضية الفلسطينية، حيث شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

كلمة مصر أمام وزراء الخارجية العرب.. دعم المسار السياسي ورفض تهجير الفلسطينيين

وتوج وزير الخارجية تحركاته الدبلوماسية بالمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، حيث ألقى كلمة مصر التي ركزت على أبرز التحديات الإقليمية الراهنة.

وأكد الوزير أن توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران يمثل فرصة مهمة يجب البناء عليها لتعزيز الاستقرار الإقليمي، مشيداً بالجهود العربية التي أسهمت في الوصول إلى هذا التطور، وداعياً إلى حماية مسار المفاوضات من أي محاولات لإفشاله.

وشدد على ضرورة أن تراعي أي ترتيبات إقليمية مستقبلية المصالح العربية، وعلى رأسها أمن دول الخليج وحرية الملاحة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

كما جدد إدانة مصر للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مؤكداً دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية، ومشدداً في الوقت ذاته على أن تحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة يظل مرتبطاً بالتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وأكد الوزير رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية قضيته، مجدداً دعم الوصاية الهاشمية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

تضامن مصري مع قطر

وفي سياق التحركات الدبلوماسية المصرية الداعمة للتضامن العربي، أعربت جمهورية مصر العربية عن تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة إثر الحادث الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية وأسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

وأكدت مصر وقوفها إلى جانب قطر في هذا الظرف، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، ومعربة عن ثقتها في قدرة الجهات القطرية المختصة على التعامل مع تداعيات الحادث واحتواء آثاره، بما يعكس نهج القاهرة الثابت في مساندة الدول العربية الشقيقة في مواجهة الأزمات والتحديات.

دبلوماسية مصرية نشطة ورسائل عربية موحدة

تعكس اللقاءات المكثفة التي أجراها وزير الخارجية المصري في عمّان حجم الحراك الدبلوماسي المصري الهادف إلى تعزيز التنسيق العربي في مرحلة تشهد تحولات إقليمية متسارعة.

كما تؤكد تمسك القاهرة بثوابتها تجاه القضايا العربية، وفي مقدمتها دعم القضية الفلسطينية، والحفاظ على وحدة الدول العربية وسيادتها، وتعزيز مسارات الحوار والتعاون باعتبارها السبيل الأمثل لترسيخ الأمن والاستقرار وصون المصالح العربية المشتركة.