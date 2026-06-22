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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زلزال داخل الموساد.. الرئيس الجديد يفتح ملف إخفاقات هجوم 7 أكتوبر من جديد

الموساد
الموساد
القسم الخارجي

أفادت صحيفة هآرتس، نقلاً عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن رئيس الموساد الجديد، رومان جوفمان، أمر بإجراء تحقيق داخلي شامل جديد في سلوك جهاز المخابرات خلال الحرب، وفي الإخفاقات المتعلقة بهجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.

وأشار التقرير إلى أن التحقيق الجديد لا يهدف إلى استبدال التحقيقات الداخلية السابقة التي أُجريت في هذا الشأن، بل هو جزء من عملية التعلم الشخصي التي يقوم بها جوفمان مع توليه قيادة الموساد.

وفي بداية يونيو الجاري، كشفت صحيفة "معاريف" العبرية عن تغييرات إدارية واسعة داخل جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، يقودها رئيس الجهاز الجديد رومان غوفمان، في خطوة وصفتها الصحيفة بأنها "هزة" داخل المؤسسة الأمنية.

ووفقًا للتقرير، قرر غوفمان إعفاء أحد كبار مساعديه، الذي يُشار إليه بالحرف "أ"، من منصبه بعد نحو 22 عامًا من الخدمة داخل الجهاز. ويُعد المسؤول المُقال من الشخصيات البارزة في "الموساد"، إذ شارك في عدد من العمليات الحساسة وحصل خلال مسيرته على خمس جوائز أمنية إسرائيلية تقديرًا لدوره في مهام مختلفة.

وتأتي هذه الخطوة بعد فترة قصيرة من تعيين غوفمان رئيسًا للموساد بقرار من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو التعيين الذي أثار انتقادات في الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية.

زلزال داخل الموساد هجوم 7 أكتوبر رئيس الموساد رومان جوفمان هجوم حماس في 7 أكتوبر

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