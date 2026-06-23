عماد الدين حسين: المنتخب قدم إنجازا تاريخيا وكل من أخطأ في حق حسام حسن عليه الاعتذار

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس النواب، أن المباراة الأخيرة للمنتخب الوطني لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد مواجهة في الدوري، مشيرًا إلى أنها تعكس تحولًا مهمًا في أداء اللاعبين والجهاز الفني والإداري.



وقال "حسين" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، إن كل من أخطأ في حق المدير الفني حسام حسن "لابد أن يعتذر له"، لافتًا إلى أن ما تحقق يُعد إنجازًا حقيقيًا وغير مسبوق.



وأوضح أن المنتخب الحالي والجهاز الفني قدما نموذجًا يستحق التقدير، قائلاً: "هذا الفريق وهذا المدير الفني حققوا إنجازًا عظيمًا، وشاهدنا جمهورًا مصريًا كبيرًا، حتى من أجيال لم تولد في مصر، يزحف خلف المنتخب، وهذه قيمة عظيمة يجب الاستفادة منها لأنها كنز".



وشدد على ضرورة إعادة النظر في المنظومة الرياضية في مصر بشكل شامل، مؤكدًا أن كرة القدم لم تعد مجرد لعبة ترفيهية، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا من عناصر القوة الناعمة للدول.



وأضاف أن النظرة التقليدية للرياضة باعتبارها "لعب عيال أو نشاطًا تافهًا" لم تعد مقبولة، مشيرًا إلى أن كرة القدم باتت جزءًا مهمًا من التأثير الثقافي والسياسي والاجتماعي عالميًا.



واختتم عضو مجلس النواب تصريحاته بالتأكيد على أن الرياضة لم تعد حكرًا على الرياضيين فقط، بل أصبحت أداة تأثير وقوة ناعمة يجب الاستثمار فيها بشكل صحيح.