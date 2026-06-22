الأوقاف تعقد 27 ندوة علمية كبرى بعنوان خطورة الغش في الامتحانات

عقدت وزارة الأوقاف، 27 ندوة علمية كبرى على مستوى الجمهورية بعنوان: «خطورة الغش في الامتحانات»، وذلك في إطار دورها العلمي والدعوي والتثقيفي، وتنفيذًا لمحاور خطتها الدعوية الهادفة إلى مواجهة الإرهاب والتطرف، ومحاربة جميع صور التطرف الفكري، ومواجهة التطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، والعمل على بناء الشخصية الوطنية الواعية، والإسهام في صناعة الحضارة وترسيخ القيم الإنسانية والأخلاقية.

الأوقاف تعقد 27 ندوة علمية كبرى على مستوى الجمهورية

وتناولت الندوات بيان خطورة الغش بوصفه سلوكًا يتنافى مع تعاليم الدين الحنيف والقيم الأخلاقية والوطنية، وأوضحت آثاره السلبية على الفرد والمجتمع، لما يترتب عليه من إهدار لقيم الأمانة والصدق والاجتهاد، فضلًا عن تأثيره في إضعاف الكفاءة والاستحقاق، بما ينعكس سلبًا على مسيرة التنمية والتقدم.

كما أكدت الندوات أن الإسلام دعا إلى الصدق والأمانة في جميع شؤون الحياة، وحذّر من الغش بكل صوره وأشكاله، وأن النجاح الحقيقي ثمرة الجد والاجتهاد وبذل الجهد المشروع، لا التحايل أو الحصول على الحقوق بغير استحقاق.

وشدد المحاضرون على أهمية غرس قيم النزاهة والانضباط وتحمل المسؤولية لدى النشء والشباب، وبيان أن الغش لا يقتصر ضرره على الفرد فحسب، بل يمتد أثره إلى المجتمع كله، بما يمثله من إخلال بمنظومة القيم والأخلاق التي يقوم عليها استقراره وتقدمه.

وتأتي هذه الندوات ضمن جهود وزارة الأوقاف المستمرة في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، وبناء وعي رشيد يسهم في خدمة الوطن وتقدمه.